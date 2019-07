Nóminas bajas en época mileurista

Señoras y señores capitulares –alcalde y concejales del Ayuntamiento de Córdoba, para quien no entienda el término capitulares, que haberlos haylos–, no voy a hacer demagogia con lo de la congelación de sus sueldos y los de su personal de confianza que han acordado en Pleno. No voy a juzgar si el alcalde, que percibirá 59.635 euros anuales, cobra mucho o poco. Es cierto que José María Bellido es tras su homólogo de Cádiz el que menos ingresará de Andalucía por su cargo y que si nos atenemos a lo que defendió el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, de que la ley estipula que el tope máximo de los emolumentos de un regidor municipal de una ciudad como Córdoba está en 95.000 euros, pues... juzguen ustedes –me refiero a aquellos que me estén leyendo–.

Tampoco voy a opinar sobre si es mucho o poco que hayan acordado finalmente la liberación de 24 de los 29 concejales de la nueva Corporación, 19 liberados con dedicación exclusiva y cinco a tiempo parcial –o sea, no sé si es excesivo o no ese número de ediles cobrando de las arcas municipales– ...juzguen ustedes también.

Ni siquiera voy a perder el tiempo con tesis a favor o en contra de ese reparto de nóminas que significará que los tenientes de alcalde (ocho) perciban 54.029 euros; un teniente de alcalde al 25% (Blanca Torrent), 13.507 euros; un concejal delegado, 49.952 euros, y un concejal delegado al 75%, 37.464 euros. Mientras que los portavoces del grupo popular (Miguel Ángel Torrico), grupo socialista (Isabel Ambrosio), Ciudadanos (Isabel Albás), IU (Pedro García), Vox (Paula Badanelli) y Podemos (Cristina Pedrajas) cobrarán 50.971 euros cada uno; además de que los concejales sin delegación del PSOE e IU percibirán 43.835 euros al año, por los 32.876 de los concejales al 75% del PSOE.

Me niego también a hacer un solo comentario a favor o en contra de la cantidad de asesores y personal de confianza y de sus emolumentos, empezando por el gabinete de Alcaldía, que cuenta con diez, repartidos entre un jefe de gabinete del alcalde (43.060 euros); un jefe de gabinete del primer teniente de alcalde (39.008 euros); un jefe de comunicación (39.008 euros); dos asesores de comunicación (36.152 euros cada uno) y cinco asesores de gabinete (36.152 euros cada uno). Y continuando con el grupo municipal popular, que dispondrá de un coordinador de grupo (36.152 euros); un asesor de grupo (33.571 euros) y cuatro auxiliares administrativos (que cobrarán 24.674 euros cada uno); mientras que el grupo municipal socialista contará con un coordinador, dos asesores de grupo y dos auxiliares; el grupo municipal de Cs, con dos asesores y un auxiliar ; el grupo municipal de IU, con un asesor y un administrativo (27.801 euros); el grupo municipal de Vox, con dos administrativos; y el grupo municipal de Podemos, con un administrativo.

No, me niego a juzgar si esos sueldos son altos o bajos y si se corresponden con el trabajo y la responsabilidad que todos y cada uno de los beneficiarios de los mismos van a ejecutar o van a tener. No quiero que se me tilde de demagogo por adelantar mi opinión de alguno de estos casos en una sociedad que se ha convertido en la del mileurismo ilustrado. Sé que habrá quien al leer este artículo suelte el topicazo del porqué no me habré metido yo a político. Todo es ponerse, aunque creo que la cola es larga.