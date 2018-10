Niños del Sur critica a Educación por desentenderse del plan de climatización

La plataforma de AMPAs Niñ@s del Sur, que agrupa a más de 40 asociaciones de padres y madres de centros educativos públicos de Córdoba, ha mostrado su indignación ante el "desamparo que padecen los niños en sus colegios, y en los que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de las altas temperaturas y calor excesivo en las aulas de los centros educativos a los que asisten". Así lamentan que Educación se desentienda del problema y recuerdan que desde que empezó el curso, "en numerosos días hemos soportado máximas por encima de 35 grados e incluso rozado los 40", de manera que tanto el alumnado como el profesorado "ha tenido que aguantar" dando clase en aulas recalentadas a pesar de existir un plan de actuación contra las altas temperaturas elaborado por la Junta de Andalucía el año pasado tras las olas de calor de la primavera del 2017; el mismo que "no ha sido aplicado en nuestra provincia a pesar de decretarse la alerta amarilla algunos días; sin embargo, en otras localidades andaluzas sí ha sido activado".

La plataforma está elaborando un informe que refleje el estado actual en el que se encuentran las prometidas reformas y obras de climatización, tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Córdoba, así como el resultado percibido por la comunidad educativa de la eficacia de las mismas en los casos en los que éstas se hallan finalizadas. No obstante, lamentan que "nos estamos encontrando con dificultades para acceder a los centros educativos para comprobar la temperatura de las clases in situ, llegándose en algunos de ellos a prohibir el acceso de padres y madres para efectuar mediciones". El colectivo también prepara una asamblea donde se decidirán las siguientes líneas de actuación de la plataforma, que no descarta volver a movilizarse en las calles.

El colectivo alerta de la falta medidas peses a que ha habido días con alerta amarilla

Denuncian además que el delegado de Educación, Antonio José López, "sigue sin recibirnos para poderle trasladar en persona nuestras peticiones, como sí lo ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba en dos ocasiones. Nos duele ver cómo una Administración no nos considera interlocutores válidos y no trabaja codo a codo con el resto de partes implicadas para asegurar el bienestar de la infancia de nuestra región, que es el futuro de la misma. Como padres y madres nos sentimos ninguneados por esta circunstancia y por el hecho de que no se esté contando con nosotros en la planificación, ejecución y evaluación de las reformas destinadas a mejorar la climatización".

Niñ@s del Sur señala que "se insista en hidratar a los pequeños y en algunos colegios no haya las suficientes fuentes, o se encuentren rotas, en mal estado o al sol. Ni que se instalen sombreados no efectivos, o que en el plan de medidas urgentes se recoja la posibilidad de acabar las clases a las doce del mediodía cuando muchas familias dependen de aula matinal, colegio y comedor para poder conciliar trabajo y el cuidado de sus hijos, por citar sólo algunas de las muchas incongruencias y desatinos".