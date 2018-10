Nieto quiere acabar con "40 años de malos gobiernos del PSOE" en Andalucía

El presidente de honor del PP de Córdoba y cabeza de lista del partido para las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, José Antonio Nieto, se mostró ayer confiado en una victoria del PP "aunque las encuestas digan lo contrario". De hecho comparó la situación actual con la que se vivió en los comicios generales de junio de 2016, cuando los sondeos "nos situaban como tercera o cuarta fuerza política" y, sin embargo, "ganamos en Córdoba, en Andalucía y en España". El ex secretario de Estado explicó que encabeza la candidatura con "honor y responsabilidad" y que su reto consiste en "conectar con la sociedad cordobesa y conseguir su confianza", para que elijan entre el cambio que ofrece el PP o "los 40 años de malos gobiernos" socialistas. Así, pidió a los votantes que "dediquen diez minutos para pensar a quien votar", de manera que se den cuenta de que es "muy difícil seguir dando la confianza a quienes les ha defraudado año tras año", en referencia al PSOE. Y, cuando se llegue a esa conclusión, añadió, "que decidan votar al PP porque somos los únicos que tenemos una alternativa de gobierno".

Nieto confesó que no quería ser el número uno de la lista -puesto que pensaba que debía ser para el presidente del partido, Adolfo Molina- aunque finalmente ha pesado más el criterio de la dirección -sobre todo nacional- del PP. Precisamente Molina, consideró que "he cumplido con mi deber", que era "conseguir la mejor candidatura". Así, alabó que Nieto es "un candidato ganador" porque ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado, ha sido alcalde de Córdoba y secretario de Estado "en unos momentos complicadísimos para el país". Sobre la candidatura completa -ya se sabe que Miguel Ángel Torrico no repetirá y se intuye que Beatriz Jurado será la número dos-, Molina dijo que se anunciará en los próximos días porque todavía no está completa.

El cabeza de lista del PP a las autonómicas defendió a Juanma Moreno como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía preguntado por la posibilidad de que haya aceptado liderar la candidatura para posicionarse como referente en el Parlamento en el caso de que Moreno no consiga unos buenos resultados. "Voy a trabajar por que Juanma Moreno sea el presidente, es lo que se va a cumplir y es a lo que voy a dedicar mi esfuerzo".

Nieto se refirió también a las polémicas declaraciones de la ex ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, sobre el desfase educativo entre los niños de Andalucía y Castilla y León. "No eligió bien las palabras pero es cierto que el sistema educativo andaluz es peor que el de otras comunidades porque no se destinan los recursos suficientes", dijo.