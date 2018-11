Nieto promete un plan de inversiones para el Reina Sofía

El candidato del PP al Parlamento de Andalucía José Antonio Nieto se comprometió ayer a crear un plan de inversiones específico para el Hospital Reina Sofía, de manera que concluyan todos los proyectos pendientes, como el Materno Infantil o el edificio de especialidades. Nieto además descartó que, si Juanma Moreno es presidente de la Junta, se vaya a pagar en el aparcamiento del complejo sanitario, tal y como se propuso en su día. El cabeza de lista del PP a las elecciones autonómicas aseguró que "queremos comprometernos para que este espacio hospitalario tenga las inversiones que se merecen". Así, recordó que algunas de las necesidades que todavía están pendientes son "que se construya el hospital Materno-Infantil, el modulo de especialidades y se renueven y mejoren las condiciones del resto de edificios". Nieto apostó también por que "los médicos andaluces dejen de ser los peor pagados de España, porque son magníficos médicos y profesionales con una vocación altísima pero poco apoyados por la administración competente".

El exalcalde propuso también un "gran acuerdo de ciudad para conseguir que todo este gran espacio sanitario esté integrado en las comunicaciones y conectado con el resto de la ciudad y que los usuarios no se tengan que gastar un dineral si eligen venir en su vehículo privado". Así, animó al resto de partidos a "que se comprometan a una parte por lo menos, a cumplir con la plataforma aparcamiento para que esta infraestructura se desarrolle sin que suponga un coste añadido". "Aquí la gente no viene a comprar y no se puede castigar con un peaje con el beneplácito del Ayuntamiento", lamentó Nieto. El candidato al Parlamento censuró el "pelotazo urbanístico" que pretendía la Junta al proyectar un aparcamiento privado en unos terrenos que cedió "gratuitamente" el Ayuntamiento cuando él era alcalde. En esa misma idea coincidió el portavoz del PP en el Consistorio, José María Bellido, quien aseguró que "hemos logrado contener el ansia recaudatoria de la Junta con ese pelotazo urbanístico que pretendía pero, una vez finalizado ese momento tocan dos cosas: que desde la Junta y con un nuevo gobierno se invierta". Porque, a pesar de haber paralizado la operación, "no hemos conseguido avanzar en nuevos proyectos", concluyó.