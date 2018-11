Nieto critica la alarma de Díaz por las hipotecas y que luego cobre el IBI a las viviendas de la Junta

El candidato del PP al Parlamento andaluz por Córdoba José Antonio Nieto ha considerado que es "absolutamente lamentable" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, diga "la frase fácil que entra muy bien en campaña electoral de que la banca siempre gana", tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre las hipotecas, mientras que ella al frente de la Junta cobra el IBI a los inquilinos de viviendas sociales que están en exclusión social, algo que ha tachado de "injusto". Tras reunirse con el Colegio Profesional de Agentes Comerciales, Nieto ha animado a Díaz a que "con esa coherencia no solo diga que la banca siempre gana, sino que la Junta socialista siempre gana", citando en este caso el Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas sociales propiedad del Gobierno autonómico.

Al respecto, ha explicado que en las mismas "se alojan las personas que no tienen otra solución, en unas condiciones muchas veces de auténtica miseria, con viviendas desatendidas, en las que no se hacen las reformas adecuadas y encima traspasa la obligación de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles al inquilino al que aloja por no tener recursos". Por tanto, ha pedido que "la Junta socialista no gane siempre, dé la cara y cumpla como cumplimos el resto".