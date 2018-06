Niega que quisiera matar a su abogado pese a que le disparó

El hombre acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa y un delito de obstrucción a la justicia por herir grave de un disparo a un abogado en la localidad de Montoro, en abril de 2016, declaró ayer ante los jueces que disparó "sin intentar matar", mientras que la víctima aseguró que no lo vio en el momento de apretar el gatillo y que "su situación fue estratégica".

Durante el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba, que continuará el lunes, el procesado, que no contestó a las preguntas de la acusación, relató que al principio de su relación con el letrado en distintos casos que le llevaba sí "estaba conforme", pero posteriormente no, a raíz de que en un caso le dijo que no hacía falta llevar abogado a un juicio y lo perdió, cuando las demás partes sí iban con abogado, según el acusado.

Asimismo, negó que después de romper la relación laboral le dijera que se iba a acordar de él y cree que le estaba "engañando" al no querer recurrir al Tribunal Supremo en un caso por decirle que "sólo se ganaba uno de cada cien" recursos, según su testimonio, a lo que añadió que cuando se puso a buscar otro letrado "veían el nombre" de la víctima en los papeles, "lo llamaban y les decía lo que había". También se dirigió a otras instancias, como el Defensor del Pueblo, que le transmitió que lo que le habían hecho "tenía cárcel".