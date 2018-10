El Museo del Vino empieza a tomar forma apoyado por seis instituciones

El futuro Museo del Vino Montilla-Moriles -o Centro de los Vinos de Montilla-Moriles en Córdoba-, que se ubicará en una casa señorial de la calle Tomás Conde, parece que ya sí que empieza a tomar forma. La junta de gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado el protocolo de colaboración entre las consejerías de Cultura y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la Diputación, la Fundación Cajasol, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Vinos y Vinagres de Montilla-Moriles y el propio Consistorio para la creación de ese espacio museístico.

El museo se ubicará en plena Judería, concretamente en el número 11 de la calle Tomás Conde, en un inmueble adquirido en su momento por El Cordobés para habilitarlo como centro expositivo. Pese a que el espacio fue acondicionado, el proyecto no llegó a buen puerto y ahora será la DO la que utilice las instalaciones. El presidente del consejo regulador de la DO, Javier Martín, ya avanzó al respecto que el inmueble es "paso obligado" del turismo cordobés, por lo que confió en que sirva de puerta de entrada a los vinos del marco. El inmueble habilita unos 200 metros expositivos distribuidos en dos plantas y servirá, además, como sede institucional de la Denominación de Origen Vinos y Vinagres de Montilla-Moriles en la capital cordobesa.

Como insistió el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, este protocolo es sólo el punto de partida para la puesta en marcha del complejo, "luego habrá que fijar las aportaciones económicas que hacen los implicados en el mismo", algo que se plasmará en sucesivos convenios. En el protocolo se definen las distintas líneas de colaboración entre las partes. La primera de ellas es la línea de formación, divulgación e intercambio de información, que incluye la cooperación en programas de formación, divulgación e investigación en la cultura del vino y los vinagres amparados por las denominaciones de origen protegidas, a través de la programación y celebración de cursos, jornadas técnicas, seminarios congresos y conferencias, así como en el intercambio de documentación e información que puedan contribuir a la consolidación y mejora del conocimiento por parte de la ciudadanía. La línea de promoción y divulgación incluye el montaje de exposiciones, muestras itinerantes, realización de visitas, edición de publicaciones, catálogos, guías y audiovisuales y todas aquellas actividades de promoción, difusión y comunicación de las características y bondades de los vinos y vinagres amparados por las denominaciones de origen protegidas, así como del valor etnológico de la cultura vitivinícola, utilizando, en su caso, los medios tecnológicos o equipamientos de los que dispongan las instituciones firmantes. La última línea es la de asesoramiento y prestación de servicios mutuos en cuestiones relacionados con el centro. Además, para el seguimiento y la coordinación de las actuaciones que se deriven del protocolo se crea una comisión de seguimiento con carácter permanente y con un representante de cada una de las partes.

La junta de gobierno local también aprobó ayer, entre otros asuntos, la adjudicación del contrato de obra para la terminación del centro cívico municipal de Cerro Muriano por 135.458 euros y un plazo de ejecución de dos meses; y la concesión de subvenciones para la adquisición de vehículos auto-taxis adaptados a personas con movilidad reducida. "Se trata de subvenciones anuales de 1.500 euros a cuatro taxis durante cuatro años, por lo que cada uno de ellos recibirá 6.000 euros", detalló Aumente. Asimismo, se dio el visto bueno a la adscripción al Instituto Municipal de Turismo (Imtur) del edificio de la calle Rey Heredia número 22 como sede de dicho instituto.