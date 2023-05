Muere el profesor Juan del Rey Calero, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba

Considerado pionero en la enseñanza práctica de la Medicina, el profesor Juan del Rey Calero nació en Pozoblanco el año 1928. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz en 1951, obtuvo el grado de Doctor por la Universidad de Madrid en 1954.

Inició su carrera docente como profesor adjunto de Microbiología y Parasitología e Higiene y Sanidad en la Facultad de Medicina de Cádiz, culminando su carrera docente allí con la obtención de la Cátedra de Microbiología, Parasitología, Higiene y Sanidad. En 1970 se trasladó a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y contribuyó al nacimiento de su Facultad de Medicina donde fundó y dirigió hasta 1998 el Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología. Desde 1999 era profesor emérito de esta universidad madrileña Del Rey perteneció con el número uno, a los Cuerpos de Epidemiólogos del Estado, Medicina Escolar y Sanidad Nacional.

En el Instituto Pasteur de París (1958-60) obtuvo el título de Bacteriólogo del Estado del Gobierno Francés. Fue investigador invitado en Comunicable Disease Center (CDC) en Atlanta,1965, y en el Rocky Mountain Laboratory en Montana. Dirigió el Laboratorio de Referencia de Mycobacterias, donde describió con el doctor Casal el Mycobacterium gadium.

Fue presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Preventiva (1979-84) y presidente de la Sociedad Española de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria. Vicepresidente de la International Federation of Hygiene and Preventive and Social Medicine, 1986, ha sido consultor temporal de la OMS para la vigilancia epidemiológica, de ETS, etc.. Expert Group on Public Health EMRC activities UE. Ha intervenido como ponente en las Reuniones de Academias Iberoamericanas (Alanam) en Río de Janeiro, 1999, Quito, 2001, Lima, 2004, y en las Academias de Medicina Europeas, reuniones de Bruselas, París, Roma y Cambridge.

Merecedor de distintas distinciones, Juan del Rey Calero fue distinguido con las Cruces de Sanidad (1970), del Mérito Naval (1972), de Alfonso X el Sabio (1976), la Medalla de Higiene Polaca (1976), la Medalla de Oro de la Sociedad de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria, de Medicina Escolar y Universitaria, de Vacunología y del Escudo de Oro de la ciudad autonómica de Ceuta. Fue académico correspondiente de las Academias Nacionales de Medicina de Brasil, Venezuela, Colombia y México. El profeso del Rey fue autor de 40 libros, 461 trabajos y dirigió 77 tesis doctorales.

El funeral se celebrará este miércoles 17 de mayo a las 12:00 en la parroquia de Santa Catalina en Pozoblanco.