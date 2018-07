El Movimiento Ciudadano exige dureza contra las visitas de borrachera

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) mostró ayer su satisfacción porque una parte del empresariado hostelero se muestre en contra del turismo de borrachera y exigió al Ayuntamiento que sea duro y exigente en que ese turismo de borrachera no sea tolerado en la vía pública ni cerca de zonas residenciales. "Córdoba necesita un turismo de calidad, esto es, no un turismo de millonarios ni jet set, sino un turismo que sepa que se encuentra en una ciudad cuyo mayor valor debe ser su valor patrimonial y no el precio barato del alcohol y la juerga descontrolada", sentenció el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia.

Además, el CMC insta a las administraciones e instituciones públicas y privadas a que eviten la acumulación de toda actividad turística en el Casco. "Córdoba cuenta con suficientes alicientes, y si es necesario deben generarse nuevos, en nuestra Sierra o en nuestra periferia, para derivar su actividad hacia estos lugares sacándolos del Casco. O, alternativamente, que se distribuyan por el Centro histórico, extendiéndose hacia la zona de la Axerquía Norte o hacia la zona del barrio de Santiago-San Pedro y entorno. Hay que hacer del turismo un aliado para construir nuestra ciudad, no para destruirla", añadió. De Gracia relató que el CMC se muestra a favor de la adopción de medidas que limiten la transformación de viviendas residenciales a turísticas de forma descontrolada y masiva en el Casco, tomando medidas cautelares de suspensión de licencias y de cambios en el Plan Especial del Casco Histórico.