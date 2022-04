El Movimiento Ciudadano urge a facilitar la instalación de placas solares en el Casco Histórico de Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha urgido al gobierno municipal a que adopte los cambios normativos pertinentes para que sea factible la instalación de placas solares en el Casco Histórico y poder así ayudar a reducir la factura eléctrica, a ser más autónomo en el consumo de energía y colaborar en reducir el impacto sobre el cambio climático. "Hay que pasar de las palabras a los hechos y la demandad de instalaciones de placas debe favorecerse de forma inmediata", ha urgido el colectivo este viernes.

"El supuesto impacto visual solo existe si se admira el casco desde el cielo porque hay formas suficientes para ocultar las placas solares para que no sean visibles de forma excesiva desde la calle", ha argumentado. Pero, en todo caso, la preeminencia de adoptar formas energéticas renovables y no contaminantes "no tiene discusión".

El Casco Histórico "no puede ser un parque temático para turistas, sino un lugar de residencia para miles de personas que son los que van a permitir que se mantenga vivo, pero a los que hay que permitir formas de vida actualizadas", ha urgido.

Por otro lado, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha exigido que las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI urbano o rústico) para la instalación de placas solares se extienda a todo tipo de viviendas independientemente de su calificación urbanística.

Actualmente, las ordenanzas fiscales exigen que se tenga licencia de primera ocupación para poder optar a tales bonificaciones, lo que supone dejar fuera a todas las viviendas de las parcelaciones en vía de regularización, aunque se le pasa el IBI urbano todos los años, ha recordado.

La instalación de las placas solares en viviendas de la periferia supone, asimismo, "una gran ayuda a mejorar la calidad de vida, a facilitar el acceso a la energía eléctrica y a contribuir a la mejora del medio ambiente". "El esfuerzo que supone al vecindario la instalación de paneles solares debe contar con el apoyo municipal, más aún en zonas en vía deregularización", ha incidido.