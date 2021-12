El Movimiento Ciudadano pide que se suspenda la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que se anule la Cabalgata de Reyes Magos central, así como las cabalgatas que se celebran en las barriadas periféricas para "no poner en peligro la salud de los asistentes y participantes y ser coherentes con la situación sanitaria" que se ha generado en esta sexta ola de la pandemia. Asimismo, el CMC lamenta que "ni el Gobierno central ni el gobierno andaluz hayan asumido dictar instrucciones al respecto y se agarren al autocuidado y a la responsabilidad personal, totalmente insuficientes en una situación de extrema gravedad y donde los gobiernos deben actuar".

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, los niños y niñas "pueden resistir sin la cabalgata pues está seguro que no les faltarán sus regalos en la noche del día 5". Pero lo que no se puede, consideran, es "jugar con su salud y el retraso en su vacunación nos pone en peligro al resto de la ciudadanía cordobesa que necesita perentoriamente la tercera dosis de refuerzo para contener la nueva expansión de una epidemia" que ya colmata los centros de salud y las urgencias y que "empieza a superar la capacidad de atención de nuestros hospitales".

"La vivencia en nuestros barrios es que el vecindario se está encerrando en sus casas y está evitando actos sociales, por lo que el Ayuntamiento debe colaborar no incitando a la masificación social que provocan las cabalgatas", han incidido. Esas mismas razones de evitar la masificación, y por ende, el contagio, también aconseja que "no se adopten decisiones alternativas supuestamente más benignas, simplemente, porque no se conocen los efectos que pueden conllevar".

Las cabalgatas sedentarias, sin movimiento, "pueden ser tan peligrosas como las habituales, y si el Ayuntamiento no puede asegurar la distancia social ni el uso de la mascarilla, ni que los no vacunados puedan asistir, debe evitar convocarnos a actos absolutamente prescindibles y que pueden recuperarse en años venideros", han continuado.

El Consejo del Movimiento Ciudadano insiste en que la suspensión de las cabalgatas y sus alternativas masivas no solo debe producirse en el núcleo central, sino que debe efectuarse en las barriadas periféricas donde "la falta de control municipal es aún más evidente". También "debe evitar conceder permisos a cabalgatas que pudieran solicitarse por entidades ciudadanas y exigir que las actividades que se puedan organizar sobre Reyes Magos aseguren el cumplimiento de las normativas y recomendaciones sanitarias".