Movilidad prohibirá la circulación de patinetes y bicicletas en aceras y zonas peatonales de Córdoba

La nueva ordenanza de movilidad sostenible en Córdoba, que entrará en vigor en el año 2022, según la previsión que se marcan desde el Ayuntamiento tras la culminación del borrador de ese documento, prohibirá la circulación de los patinetes y bicicletas por las aceras de la capital cordobesa, aunque lo permitirá por otras zonas de preferencia peatonal. Así lo ha informado el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, este jueves 19 de agosto.

Este borrador contiene las principales medidas que se adoptarán para regular la situación de los vehículos de movilidad personal, entre los que entra el patinete o las bicicletas, pero que también cuenta con novedades para el peatón, las zonas Acire o la carga y descarga de camiones en el Casco Histórico.

Así, la novedad más relevante para los usuarios de los patinetes y bicicletas, es que se reitera la prohibición de circular por zonas peatonales (específicamente las aceras) pero se va a permitir por otro tipo de caminos que el Consistorio ha denominado "vías peatonales" y que, según Torrico, "son susceptibles de que pase un vehículo a motor, un patinete o bicicleta, siempre que se dé prioridad al peatón y se respete una distancia de seguridad con el viandante para poder circular". Según la norma, cuando exista aglomeración de personas en esas vías, los ciclistas tendrán que bajarse del vehículo y transitar como un peatón más.

Para detallar cuáles serán las vías peatonales en las que los usuarios de vmp sí podrán circular, Movilidad elaborará un mapa con todos los detalles acerca de estas zonas. Precisamente esa era una de las reivindicaciones que exigían las plataformas de Carril Bici y la de usuarios del patinete, la de elaborar "un catálogo de calles peatonales, un mapa o una señalética clara" al respecto.

Aunque aún no está disponible, Torrico ha puesto como ejemplo algunas calles del centro, que generaban mucha duda y en las que se había estado multando a los ciclistas, como Gondomar, Concepción, Cruz Conde, Capitulares, o los laterales del bulevar de Gran Capitán donde finalmente sí se permitirá la movilidad de este tipo de vehículos, tras la aprobación de la ordenanza. En cambio, la calle Morería, también en el centro, se considerará únicamente para el peatón.

El primer borrador de esta normativa fue presentado en septiembre de 2020 y el procedimiento para llegar al documento de hoy ha pasado por un "proceso participativo con todos los colectivos y agentes implicados en la ciudad de Córdoba" así como organismos como Tráfico o la Policía Local, según ha detallado Torrico. Sin embargo, desde asociaciones como la Plataforma Carril Bici o los usuarios del patinete mostraban su indignación por las multas a estos vehículos tras la aprobación de un ordenamiento de la Dirección General de Tráfico que entró en vigor el 2 de enero y rechazaban el retraso de la ordenanza.

Así, finalmente el proyecto definitivo "está prácticamente listo" y se presentará ante la Junta de Gobierno Local en el mes de septiembre para aprobarse y comenzar con los trámites para su convalidación desde el punto de vista jurídico, así como la participación del Consejo del Movimiento Ciudadano para que dé su punto de vista al respecto y entre en vigor en al año 2022, según ha explicado el delegado del área.

Otras novedades

A los usuarios del patinete se les va a exigir un certificado de homologación del vehículo, el límite de edad para su uso se fijará en 15 años, la velocidad máxima deberá ser de 25 kilómetros por hora y el régimen de sanciones se dividirá en leves, graves y muy graves en función del ordenamiento de tráfico al respecto y la normativa nacional.

Asimismo, desde el Ayuntamiento no se podrá exigir el uso del casco ni requerir un seguro porque "no nos lo permiten", de hecho, no se puede siquiera sugerir en la ordenanza, ha explicado Miguel Ángel Torrico.

Por otro lado, el documento también sugiere una novedad con respecto a otras ciudades de España en el límite de velocidad del tráfico rodado en zonas de uso compartido. Así, en Córdoba se dará preferencia peatonal bajando el límite de velocidad en las vías de un solo carril consecutivo de 30 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora.

La regulación de carga y descarga y las zonas Acire de la capital cordobesa también se incluyen en la normativa buscando un "concepto más moderno, global y sostenible de distribución urbana de mercancías". Así, las zonas Acire "se podrían ampliar a otros barrios de la ciudad que por sus características podrían ser incluidas en este apartado", según ha avanzado el concejal.

El borrador de la ordenanza, que viene a sustituir la vigente del año 1992, fue compartido también entre los grupos de la oposición, aunque Movilidad no recibió "ninguna aportación" de ellos hasta ahora, a lo que Torrico ha expresado que "son bienvenidas, aunque sea tarde, siempre hay momento para hacerlo".