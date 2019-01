Las Moreras lleva mes y medio con aguas fecales en plena calle

Vecinos de Las Moreras han acudido a las puertas del Ayuntamiento para denunciar que llevan mes y medio sufriendo aguas fecales en plena calle, provocadas roturas en las viviendas, “a las que aún no se les ha puesto solución”, tal y como han relatado Manuel Ortega, de la plataforma Haz tu futuro, y la presidenta de la Asociación de Vecinos La Palabra, Ana Sánchez. Han apuntado que la situación es consecuencia de techos caídos en el interior de los soportales, con los bajantes rotos y al aire.

“Lo que no puede ocurrir es que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) haga oídos sordos y no actúe cuando tiene que actuar y que un Pleno del Ayuntamiento, al que se le ha pedido una moción seria de intervención en el barrio, nos responda que el plan no sirve nada más que para contratar trabajadores y educadores, y que nos encontremos así con el abandono de Las Moreras por parte de las administraciones. Las Moreras parece que está en la Edad Media, época en la que las aguas fecales iban por medio de la calle”, ha defendido Ortega.

“Es inconcebible en una sociedad del siglo XXI es que estemos en un barrio en el que las heces y los excrementos fluyan por la calle porque no se arregle algo que se debe arreglar con urgencia”, ha puntualizado. “AVRAes responsable de la situación y todo los grupos municipales del Pleno son responsables también, puesto que no asumen responder a esas necesidades de la población”, ha añadido.

Sánchez ha insistido en que el plan de actuación para el desarrollo de Las Moreras que plantea el Ayuntamiento “para lo único que sirve es para parchear. Se tienen que poner de acuerdo todas las administraciones porque el barrio de Las Moreras lleva muchísimo tiempo abandonado y cuando los barrios llevan muchos años abandonados no sólo se rompen las viviendas, sino que se rompe la educación, se rompe el empleo, se rompe todo”.

“Si no están todas las administraciones unidas en un proyecto común en el que se plantee un arreglo integral y profundo de Las Moreras en todos los aspectos para sacar al barrio de donde está, no vamos a ninguna parte”, ha defendido la presidenta de La Palabra. “Llevamos 20 años reivindicando lo mismo”, ha añadido.