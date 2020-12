La Misa del Gallo en la Mezquita-Catedral se adelanta media hora

La Misa del Gallo del 24 de diciembre en la Mezquita-Catedral de Córdoba no se va a celebrar este año de madrugada, sino que se ha adelanto a las 23:30, debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en esta jornada el toque de queda no comenzará hasta las 01:30, tras el anuncio hecho ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En esta misa, además, actuará el Coro de Cámara del Cabildo Catedral, según ha informado la Diócesis de Córdoba.

Pero antes, a las 10:30 del día de Nochebuena tendrá lugar la solemne eucaristía, proclamación de las Calendas, el canto del anuncio del nacimiento del Señor y la posterior bendición del Belén de la Catedral.

El viernes 25 de diciembre, Solemnidad de la Natividad del Señor, el obispo presidirá la Solemne Misa Pontifical, a las 12:00, en la que actuará el Coro del Seminario Conciliar San Pelagio.

El viernes 1 de enero, día de Año Nuevo y Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y de la 54 Jornada Mundial de la Paz, Fernández presidirá la misa en el templo principal de la Diócesis, a las 12:00.

Finalmente, el miércoles 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor, la celebración eucarística, en la Santa Iglesia Catedral, será a las 12:00; en ambas celebraciones intervendrá el Coro de Cámara del Cabildo Catedral.

La Diócesis de Córdoba ha recordado a los fieles que será obligatorio cumplir con las medidas higiénico sanitarias establecidas por las autoridades competentes.