Médicos de familia protestan en las puertas de sus centros de trabajo

Médicos de Atención Primaria se concentraron ayer a las puertas del centro de salud de Colón en protesta por sus malas condiciones laborales y por la situación que vive la sanidad pública. En este acto, que también se celebró en Puente Genil, los profesionales mostraron eslóganes como "Primaria, lo primero. No más esclavos en DCCU y Urgencias", "Sustitución de todas las ausencias", "No más agresiones, no somos los culpables", "Recortar en salud ¡Mata!" o "Mínimo diez minutos por consulta". Es decir, reflejaron las reivindicaciones por las que el próximo 27 de noviembre irán a huelga al no recibir una respuesta de la Junta de Andalucía.

El Sindicato Médico (Simec) -que convoca la huelga- ha programado una serie de concentraciones que seguirán hoy en los centros de salud de Santa Rosa, Fuente Palmera y Posadas a las 10:00. También habrá los días 19, 22 y 23 de este mes en otros centros.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) invita a todos los facultativos y pacientes de Atención Primaria a salir unos minutos a la puerta de su centro de salud a expresar sus quejas y peticiones. También sugiere que se hagan una foto y la envíen a simec@smacor.com. Paralelamente a estas acciones habrá recogidas de firmas en apoyo a la Atención Primaria.

Estas convocatorias son la previa la huelga de 24 horas del próximo día 27 de noviembre, en la que "haremos visible nuestra indignación". Ese mismo día tendrá lugar una concentración frente a la sede del SAS en Sevilla.