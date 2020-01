Mayor reclama que la política no programe la educación

El exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, ha defendido que sean “los educadores, no los políticos, no los ideólogos, no los que tienen afección a un partido determinado, los que tienen que hablar y programar sobre educación”. En su intervención en el acto de conmemoración en Córdoba del treinta aniversario de la revista Ánfora Nova, el que fue ministro de Educación y Ciencia con el gobierno de la UCD de Leopoldo Calvo-Sotelo, ha enfatizado que “hay que decir hoy mismo, muy alto y muy claro, qué es educación y quiénes son los educadores”.

En plena polémica sobre el pin parental, aunque sin referirse a ella, Mayor Zaragoza ha insistido en que en la educación, “nunca hay que actuar al dictado de nadie, ni al dictado de ideologías o confesiones”. Mayor Zaragoza, uno de los colaboradores de Ánfora Nova, ha argumentado que “la solución no está en la imposición ni en el dominio, sino en el diálogo, en la escucha, en la conciliación”.

Sobre la efeméride que se ha celebrado en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, ha destacado que supone la celebración de “treinta años de compromiso con la dignidad de los seres humanos”. En su opinión, “la humanidad tiene que darse cuenta que todos somos iguales en dignidad” y que para ello hay que aplicar el principio del artículo primero de la Constitución de la Unesco, “educación para ser libres y responsables”, aunque, ha precisado, “a veces lo confundimos con la capacitación” y “un niño puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado”.

Para Mayor Zaragoza, “la libertad es la máxima dotación de cada ser humano, es formidable pensar que tenemos la capacidad actuar de nuestros propios criterios”.

Ánfora Nova fue fundada en 1989 por el escritor y académico José María Molina Caballero (Rute, 1961), que une a su faceta de editor la de poeta y narrador y que cuenta con varios libros publicados, entre ellos La simetría del sueño’, XXIV Premio de Poesía Ciutat de Benicarló 2004. Molina Caballero ha dicho que la revista había “intentado siempre contribuir a la difusión de la literatura y el arte, así como a la promoción del libro y la lectura”.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), que es alcalde de Rute, ha destacado el carácter universal de la revista y ha recordado que la primera publicación “seria” que tuvo, siendo periodista de profesión, fue precisamente en este revista, con un poema.