Arranca 'MaterHouse', un proyecto de educación maternal por videoconferencia

El Distrito Córdoba-Guadalquivir ha puesto en marcha el proyecto Mater_House incluyendo un sistema de videoconferencia en el programa de educación maternal como alternativa a la atención presencial. El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a las gestantes y sus parejas dado que podrán recibir esta formación sin desplazarse al centro para ello además de facilitar nuevas formas de comunicación entre las propias usuarias.

La Delegación de Salud ha informado de que esta actividad educativa de carácter grupal se oferta a mujeres embarazadas y a sus parejas, con el objetivo de mejorar la vivencia del embarazo, preparando a ambos para el momento del parto e iniciándoles en los cuidados del recién nacido. El objetivo del programa es fomentar hábitos y comportamientos que hagan que el embarazo, parto y puerperio sean una experiencia natural y compartida con la pareja.

El proyecto Mater_House, liderado por las matronas de este distrito de atención primaria, surge de la situación extraordinaria vivida durante el periodo de confinamiento y dada la necesidad de seguir atendiendo a las futuras madres a través de medios telemáticos. Esta denominación hace referencia a que la formación se desarrolla a través de videoconferencia entre la matrona desde la sala de educación maternal del centro de salud con las gestantes y/o parejas en su domicilio a través de la aplicación Google Meet.

La implantación de esta modalidad del programa comenzó la semana pasada ofertándose en cinco municipios de las zonas de Montoro y La Sierra dada su especial dispersión geográfica obteniendo una alta participación en la misma por parte de las futuras madres.

No obstante, según refiere Miriam Velasco, matrona responsable de estas primeras sesiones, “mientras las condiciones epidemiológicas lo permitan se continuará con las sesiones presenciales dado que no todas las usuarias tienen los recursos o habilidades tecnológicas para ello o porque, sencillamente, no tienen preferencia por esta modalidad”.

Mater_House se desarrolla a lo largo de cuatro sesiones impartidas por matronas de una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Los principales beneficios que la educación maternal aporta a la madre son: ayudar a aumentar la confianza y seguridad de las mismas, contribuir a crear una actitud más participativa en el parto reduciéndoles la ansiedad, el temor y el dolor, inculcar hábitos de vida más saludables e información sobre beneficios de la lactancia materna y de la mejora de la funcionabilidad del cuerpo de las embarazadas.

Los cambios fisiológicos del cuerpo durante el embarazo, cuestiones básicas de educación sanitaria incluyendo aspectos como nutrición, fármacos, vacunas, atención prenatal y prevención de riesgos, preparación para el parto, primeros cuidados del bebé y visita puerperal, cómo dar el pecho, fisiología y técnica de la lactancia son algunos de los temas desarrollados.

Asimismo, se refuerzan los lazos afectivos entre madre e hijo, importancia de la lactancia materna, nociones sobre la alimentación artificial y complementaria además de información sobre el programa de control del niño sano.

Este programa está adaptado al proyecto de Humanización de la Atención Perinatal implantado desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con el objetivo de que las futuras madres puedan participar de forma activa en las decisiones relacionadas con la atención durante la gestación y el alumbramiento.