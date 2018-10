Marín defiende que Cs es el único partido que baja impuestos en Andalucía y España

El candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha defendido hoy en Córdoba que su partido es el único que baja los impuestos en Andalucía y en España. Marín, que se ha reunido en la ciudad con el presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba (OPC ), Vicente Serrano, y con otros empresarios, ha apuntado que "ayer se dio una circunstancia en el Congreso de los Diputados muy contradictoria, y es que el PSOE, el mismo partido socialista al que en Andalucía Ciudadanos le arrancó el Impuesto de Sucesiones y Donaciones votó no a la propuesta de tramitación de una proposición no de ley para eliminar ese impuesto". "Pero es que la misma circunstancia se dio hace dos años cuando le arrancamos al PSOE el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía y el PP votó en contra de esa eliminación", ha añadido. Marín ha insistido en que Cs propone una reforma fiscal que afecta al conjunto de todos los españoles "y no sólo cuando llegan unas elecciones por cuestiones meramente electoralistas decidimos si planteamos un sí o un no cuando se trata de bajar los impuestos. El único partido que baja impuestos en Andalucía y en España es Ciudadanos", ha defendido.

Marín también ha hablado de turismo relacionado con Córdoba insistiendo en que su partido va a ser capaz "de una vez por todas de poner en valor el patrimonio, la historia, la cultura, no sólo de una ciudad como Córdoba, sino también del conjunto de Andalucía, porque los planes de excelencia turística tienen que ir en la línea de fomentar el turismo y hacer compatible el turismo de sol y playa con el turismo cultural, con el turismo agrícola... y esa son las líneas de trabajo de las que le hemos hablado hoy a los empresarios de Córdoba", ha apuntado. El candidato de Cs a la presidencia de la Junta ha incidido en que su partido ha sido capaz de conseguir recursos para que el Palacio de Congresos de Torrijos ya sea una realidad gracias a partidas incluidas en los Presupuestos de la Administración autonómica de 2017 y 2018 -de 4,5 millones de euros- "partidas impulsadas por mi compañera Isabel Albás desde el grupo parlamentario", ha puntualizado.

"Pero ahora hay que poner en valor también ese edificio, no sólo desde una concesión a una empresa, que es la que lo va a gestionar, sino también desde la colaboración público-privada", ha sentenciado. Marín ha añadido que por ello la Junta de Andalucía se tiene que implicar en proyectos como el del Palacio de Congresos de Torrijos y el del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, "aunque sean competencia municipal algunos de ellos. Eso es lo que hemos venido a trasladarle a los empresarios de Córdoba, que con Ciudadanos no van a estar solos, ni los autónomos tampoco", ha concluido.