Llega a Córdoba la marcha del Servicio de Atención Domiciliaria: "Me medico para poder soportar el día"

La Marcha Blanca de las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) ha llegado a Córdoba este sábado, 5 de marzo, tras haber arrancado su recorrido en Almería el pasado 8 de enero con el objetivo de llegar a Sevilla tras haber marchado por todas las provincias andaluzas para denunciar las malas condiciones sociolaborales que padece el colectivo.

"Me medico para poder soportar el día", expresa Trinidad Molina, una trabajadora que con apenas 40 años ya ha sido operada de la columna como consecuencia de su trabajo y del "esfuerzo que supone movilizar a los usuarios sin ayudas técnicas como camas articulares o grúas", critica mientras se prepara para marchar hasta el Ayuntamiento de Córdoba.

En este sentido, Molina ha agregado que protestan porque "la pensión que nos queda no da para vivir, no nos podemos dar el lujo de incapacitarnos" en un trabajo en el que "el 70% de los contratos son parciales" y que la ley obliga a alcanzar los 67 años para optar a la jubilación aunque "ninguna va a llegar a esa edad, vamos a ser dependientes cuidando de otros dependientes".

En el sector, en el que la mayoría de trabajadores son mujeres, "estamos desprotegidas", comentan al unísono Ana Richarte, secretaria de comunicaciones de la CGT, Isabel Calvo, portavoz de de la asociación Amadd e Isabel Arrabal, secretaría general de la CGT Andalucía, que también han asistido a la marcha de este sábado para reclamar, entre otras cosas, que se baje el epígrafe de la jubilación en este sector.

"Somos esenciales, queremos la gestión de empresas públicas porque en su mayoría estamos externalizadas, siendo el segundo sector más castigado por el covid", siendo el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios, han indicado, al tiempo que critican que "no se inspecciona nuestro trabajo, si no nos evalúan no es posible que nos reconozcan una enfermedad pero tenemos la espalda hecha polvo", expresan.

El Servicio de Atención Domiciliaria "ha sido puesto por los Ayuntamientos andaluces en manos de empresas privadas que se lucran con la dependencia y que con beneficios millonarios explotan literalmente a las personas que atienden a nuestros mayores y dependientes".

Así, las trabajadoras han elaborado una lista de sus exigencias, entre las que estacan la dotación de equipos de protección individuales, "de calidad y homologados", la eliminación de las contratas y subcontratas del SAD, pasando a ser servicios públicos municipalizados, la eliminación de las listas de espera de personas dependientes, la eliminación de la revisión de los convenios colectivos caducados, cifrar en 10 euros la hora de trabajo, establecer la jornada completa para el sector en 35 horas semanales máximo.

La próxima parada de la marcha es Granada y tras ello se movilizarán en Jerez en los próximos días, a la espera, además, de ser atendidas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que han dirigido ya un escrito.