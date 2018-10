Listas sin primarias

Con la publicación de las listas de los partidos para el 2 de diciembre concluye el primer proceso que puede generar cierto morbo -al menos periodísticamente hablando- en el proceso de elecciones autonómicas. Y la verdad es que pocas sorpresas ha habido con respecto a lo que se dijo en estas mismas páginas hace dos semanas, cuando ya aventuramos el regreso de José Antonio Nieto al Parlamento por parte del PP y el dúo Juan Pablo Durán y Rosa Aguilar en el PSOE. Pocas sorpresas tampoco en el método de elección, aunque algunos partidos hayan intentado vender unas primarias algo cuestionables.

Es el caso del PSOE, que estrenó en estos comicios sistema de elección, se puede decir abiertamente que no ha servido para nada y que ha sido una manera de disfrazar de democracia interna una decisión que estaba tomada de antemano por la dirección y no por los militantes. Lo de algunas agrupaciones, cuentan fuentes socialistas, fue directamente surrealista. El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, que ha acabado siendo el cabeza de lista, no fue respaldado en muchas de ellas, al menos en la capital. Lo de la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, como número dos también estaba decidido antes de que los militantes votaran. Una vez que Antonio Sánchez Villaverde comunicó que no quería seguir, se completaban los cuatro primeros puestos con Soledad Pérez y Jesús María Ruiz, que han tenido un papel activo en esta legislatura.

Mención aparte merece el sí pero no del sanchismo en Córdoba. Los críticos primero dijeron que no iban a dar la batalla para colar algún nombre en la lista. Después dijeron que sí pero finalmente han tenido poco movimiento. La ejecutiva, no obstante, ha obviado a este sector en la candidatura final y el susanismo parece que sigue sin tener rival en Córdoba. Lo que es cierto es que ni el sector oficialista ni el crítico ha dicho ni mú en un sistema que ha sido, según algunos socialistas, "una tomadura de pelo". Desde la dirección, sin embargo, se asegura que Durán recibió el 60% del respaldo y que Aguilar también fue de las más votadas. Oficialmente no han difundido ningún dato a los medios de comunicación.

Al final el proceso que se ha seguido en el PSOE es prácticamente idéntico a lo que ha hecho el PP, pero los populares no lo han negado en ningún momento. El comité electoral de este partido eligió a sus representantes en una lista en la que se nota la influencia del nuevo líder del PP, Pablo Casado. El cabeza de lista, José Antonio Nieto, fue uno de los que apoyó a Casado y además forma parte de su Ejecutiva. Beatriz Jurado, por su parte, también respaldó al ahora presidente desde el principio aunque no lo hizo público hasta que Dolores de Cospedal se quedó fuera de la pugna. Poca resistencia ha opuesto el presidente regional, Juanma Moreno, a una lista prácticamente decidida desde Génova y con los afines de Casado y en la que también ha quedado fuera Rosario Alarcón, de la cuerda de Moreno. La irrupción de Nieto ha obligado a desplazar al presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina al número tres y dejar fuera a Miguel Ángel Torrico. En el PP ya se decía desde el principio que no iba a haber problema en la confección de lista y que cumplirían con su fama de partido disciplinado. Todo el mundo ha entendido y asumido su papel.

Por lo demás, a pesar de los supuestos cambios en la lista popular sigue siendo más de lo mismo. Nieto ha dado ya varios saltos desde que perdió la Alcaldía en 2015 y tras el Congreso y la secretaría de Estado de Seguridad vuelve a la política andaluza. Es cierto que el perfil del exalcalde sigue siendo el de mayor relevancia en la provincia y mantiene intacto su poder de convocatoria. Aunque lo niegue, el posible batacazo electoral de Moreno lo sitúa como sustituto preferente. El siguiente capítulo vendrá ya con la cita electoral en sí para ver si los partidos mantienen su representación (cinco el PSOE, cuatro el PP, y uno para Podemos, IU y Ciudadanos). La campaña ha empezado.