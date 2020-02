Adelante llevará al Parlamento andaluz la situación de las limpiadoras de la Agencia Tributaria

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Luzmarina Dorado, ha anunciado, junto a las limpiadoras de la Agencia Tributaria afectadas por los impagos de la empresa Tempo, que llevará este caso al Parlamento andaluz para “exigir responsabilidades al Gobierno e instarlo a poner fin, con carácter urgente, a una situación de indefensión laboral que está alcanzando límites desesperados".

"Hablamos de trabajadoras que comenzaron a sufrir irregularidades en el mes de mayo, no cobran desde noviembre y no saben si lo harán en los próximos meses", ha asegurado Dorado, al tiempo que ha afirmado que tampoco pueden cobrar el desempleo porque aunque el contrato terminó el 31 de enero "nadie las ha despedido oficialmente".

En este sentido, la parlamentaria ha denunciado “el reiterado desentendimiento por parte de la Agencia con respecto a las catorce trabajadoras, algunas con casi tres décadas de experiencia laboral en estas mismas dependencias, así como el incumplimiento del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”, ya que, según han denunciado las afectadas, los servicios de limpieza están siendo asumidos por otra empresa que no ha subrogado a estas trabajadoras. "También hemos detectado irregularidades en base a compras y suministro del material de limpieza básico para el correcto desempeño de sus funciones", han denunciado.

En consecuencia, desde Adelante Andalucía han querido explicitar su compromiso con las trabajadoras, han instado al Gobierno central –responsable de la Agencia Tributaria– a resolver la situación y han exigido a la Junta de Andalucía que “proteja a todas las trabajadoras que, tanto en la provincia de Córdoba como a nivel andaluz, están sufriendo una situación de desprotección y desamparo total”. Por ello, ha afirmado Dorado “llevaremos al Parlamento distintas iniciativas para obligar al Gobierno a pronunciarse sobre el futuro de estas trabajadoras. Concretamente, le vamos a exigir responsabilidades a la hora de esclarecer qué empresa está contratada supliendo los trabajos de limpieza que deberían estar ejerciendo las trabajadoras afectadas”.

La voz de las trabajadoras afectadas

Por su parte, las trabajadoras afectadas, que han interpuesto una denuncia en la Inspección de Trabajo, han manifestado “estar desesperadas” porque “nos deben cinco nóminas y no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar. Ni si quiera sabemos si en abril vamos a poder trabajar”, ha explicado la portavoz del grupo, María Dolores Gómez, y una de las catorce trabajadoras afectadas, que ha denunciado que “en la Agencia Tributaria está entrando otra empresa a limpiar y eso es ilegal. Le pedimos ayuda a los sindicatos de la Agencia Tributaria y nos dijeron que, si no se limpiaba, denunciarían por insalubridad, pero que como los servicios de limpieza se están llevando a cabo no pueden hacer nada”.

En relación a los impagos, que se prolongan desde el mes de noviembre, Dolores ha manifestado que se trata de “catorce sueldos de madres que tenemos que pagar la hipoteca y dar de comer a nuestra familia. Dijeron que nos iban a pagar con la retención de la facturación que le hicieron a Tempo de los meses de noviembre, diciembre y enero, pero parece que no quieren llegar a un acuerdo”. “Estamos luchando por nuestro puesto de trabajo y nadie nos aclara nada”, ha declarado la jefa de equipo del personal de limpieza de la Agencia Tributaria de Córdoba, María Luisa Galván, que ha afirmado tener constancia de que “hay empresas, que conocemos de primera mano, que han propuesto soluciones a la Agencia Tributaria para llegar a un acuerdo y hacerse cargo del servicio, como está pasando en otros centros afectados, pero en nuestro caso esas propuestas han sido rechazadas y, en consecuencia, nosotras seguimos sin cobrar. No podemos seguir así, nosotras tenemos que sacar adelante nuestros hogares y dar de comer a nuestros hijos”.

El caso de la delegación de Empleo

Finalmente, la trabajadora de la Delegación de Empleo Juana Carrasco, ha expuesto que su situación “es la misma con la diferencia de que nosotras no estamos dadas de baja en la Seguridad Social porque el contrato se volvió a firmar en septiembre del año pasado y lo han prorrogado hasta septiembre de 2021. Lo que nos dicen es que van a intentar agilizar para que la situación se resuelva lo antes posible, pero la realidad es que pasan los días y nosotras cargamos con una losa que cada vez nos cuesta más trabajo sostener".

"Necesitamos que se solvente la situación porque estamos desesperadas. Nos damos ánimo unas a otras, pero necesitamos volver a llevar un sueldo a nuestras casas porque lo estamos pasando realmente mal”, ha expresado.