Laura Ruiz admite "un error" con la plaza del gerente del Imgema

La presidenta del Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental (Imgema) Real Jardín Botánico de Córdoba, Laura Ruiz, ha admitido en el Pleno que fue "un error" que hubiera una persona en dependencias del Imgema en verano que "se iba a considerar como futuro gerente" por el gobierno local, pero ya hubo "marcha atrás" con la puesta en marcha del proceso de selección.

En su comparecencia, la concejal ha declarado que creía que "tendría que nombrarse personal de confianza" para dicha plaza, "como en el resto de organismos, pero nos confundimos", de manera que "se echó marcha atrás, y en el momento que indicaron que esa persona no podía estar se inició el proceso de selección", ha aseverado la edil, quien ha enfatizado que "no hay nada más".

Según ha indicado, "en ningún momento esta persona asumió la responsabilidad de gerente, nunca; lo único que hizo fue quizás pasear por el Jardín Botánico, preguntar y tener algún conctacto con empleados". "No hubo nada más, porque el control siempre se hizo por el anterior gerente y siete días después por el gerente en funciones", ha aclarado.

Mientras, la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha agradecido la explicación de Ruiz y ha comentado que su grupo votó a favor de la comisión de investigación pedida por el PSOE, "para arrojar toda la transparencia necesaria y que no haya lugar a dudas", si bien ha valorado que "se ha reconocido el error", pero "se ha podido enmendar", motivo por el que "hay un concurso público", ha matizado.

"Una situación irregular"

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha advertido de que esta comparecencia "se produce porque desde el Pleno no se consiguió que Laura Ruiz diera las explicaciones pertinentes ante una situación irregular detectada por sindicatos y partidos", de manera que considera que "es la última oportunidad de reconocer los hechos, de pedir perdón y reconocer el error para evitar males mayores y que el Ayuntamiento tenga que emplear más tiempo y recursos para aclarar una situación que está clara". "Sería triste recurrir a la comisión de investigación", ha dicho.

Igualmente, el concejal del PSOE José Antonio Romero ha recordado que su grupo pidió una comisión de investigación, "porque Ruiz estaba faltando a la verdad, se conocían los hechos y toda la gente que está en el Imgema había trasladado lo que estaba aconteciendo", si bien se celebra esta comparecencia, en la que cree que "Ruiz pierde la última oportunidad", después de que la citada persona "tomaba decisiones con el proceso abierto". En palabras de Romero, "hay falta de transparencia", por lo que le ha pedido que "diga la verdad".

También, la viceportavoz de IU Amparo Pernichi ha lamentado que "Ruiz no explica lo que pasó antes de la puesta en marcha del proceso para la selección de personal, obligatoria por estatuto", a lo que ha agregado que "éste iba a ser el gobierno de la transparencia", pero "los expedientes no se entregan y las bases para el proceso de selección no se conocen, porque no ha informado en el consejo rector". A su juicio, "este gobierno lo único que ha hecho ha sido dar banzados", después de que dicha persona "ejerció de gerente", ha abundado.

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, cree que en este caso "ha habido falta de transparencia y profesionalidad y la legalidad está por ver", a la vez que ha reprochado que "ha habido una persona que ha ejercido como gerente sin serlo". Por ello, ha señalado que "se ha actuado de una forma poco ética" y ha dicho que "preocupa que el proceso de selección aún está abierto", no se sabe si la persona en cuestión es una de las seleccionadas para el puesto y "si es la adecuada", ha remarcado.