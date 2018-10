La Junta defiende que Córdoba es una prioridad a la hora de la climatización de los colegios

La consejera de Educación, Sonia Gaya, insistió ayer que la provincia de Córdoba es una prioridad para la Junta a la hora de acometer la climatización de los colegios. Gaya lo defendió dentro de un acto organizado sobre educación en la sede del PSOE provincial, al que también acudió el secretario de Educación del PSOE-A, Francisco Menacho. "A nivel regional tuvimos una inversión de 2,5 millones de euros el verano pasado cuando empezamos a climatizar los centros; luego hemos hecho un plan de climatización considerando como prioridad aquellas provincias que tienen unas condiciones climáticas más severas, entre las que está evidentemente Córdoba, hemos hecho una inversión ya de 13,9 millones de euros y ahora vamos a hacer otra inversión de 17 millones de euros con 250 actuaciones más", sentenció.

La consejera de Educación insistió en que "siempre que hablamos de climatización, lo que pido es un poquito de responsabilidad en el sentido de que no todos los centros están acondicionados para establecer las mejores medidas", medidas de las que dijo que siempre deben ser de eficiencia energética y de climatización sostenible. "Eso por tanto requiere de unos tiempos y muchas veces no podemos actuar cuando hay niños en los coles y tenemos que aprovechar la época estival. Esto es algo que está dentro de nuestras políticas de infraestructuras y evidentemente es algo que no vamos a abandonar", puntualizó la consejera. Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Antonio Ruiz, habló de que durante el presente mandato "se han impulsado medidas muy importantes como la bonificación del 99% de las matrículas universitarias o ese paso que se dado para que en los centros asociados de la UNED se puedan beneficiar de medidas como la de la gratuidad de los libros de texto".