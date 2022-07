La Junta adaptará los nuevos presupuestos a las circunstancias económicas

El nuevo Gobierno andaluz adaptará el proyecto de ley de presupuestos para 2023 "a las nuevas circunstancias económicas" y contará con la oposición en el proceso de debate parlamentario, según ha dicho este lunes en Córdoba el coordinador general del PP-A, Antonio Repullo.

El dirigente ha afirmado que "hay una base muy sólida en ese proyecto que no se aprobó" y que provocó la convocatoria de elecciones anticipadas que dieron la mayoría absoluta al PP. Para Repullo, el proyecto "hay que actualizarlo a las nuevas circunstancias", ya que "nos encontramos con una situación económica provocada por la subida de precios, por la subida del IPC en la que el Gobierno no está apoyando, no está realizando ninguna medida que sirva para bajar esa presión sobre las familias".

Ha insistido en que su partido va a contar con la oposición para el trámite de la ley de presupuestos y en que esa es "una de las líneas maestras que ya se ha puesto en marcha y en la composición de la Mesa del Parlamento tenemos un buen ejemplo de ello". Repullo espera "tener enfrente a unos grupos políticos que aporten, que ayuden y que sean útiles para hacer el mejor presupuesto para Andalucía".

El coordinador general ha informado también sobre la agenda legislativa de los próximos meses en los que se pondrán en marcha leyes y reglamentos "muy importantes tanto desde el punto de vista social como económico" para Andalucía, y que contempla, entre otras, la Ley de Salud Pública, Atención Temprana, Función Pública y los reglamentos de la Lista y la Oficina contra el Fraude.

Antonio Repullo ha destacado que la "celeridad" para formar el próximo gobierno de la Junta de Andalucía tendrá como consecuencia "poner en marcha medidas que continúen la transformación y el avance de Andalucía" con un gobierno como el de Juanma Moreno, que es "un gobierno al lado de las personas, que apoya a las familias y que está con los que más le necesitan".

Ha reprochado al PSOE-A que no se enfrente a las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "van contra Andalucía" y que haya "dejado definitivamente de ser una herramienta útil para nuestra tierra". Ello, según Repullo, por "esa negociación, unas veces oculta y otras veces pública, que se están llevando en Madrid por parte del presidente Sánchez", en alusión a la reunión mantenido con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

A su juicio, ese tipo de actuación "tiene una relación directa con esa financiación autonómica que está debilitando permanentemente Andalucía y que, desgraciadamente, ya tenemos precedente en otro presidente del Gobierno socialista, como Zapatero, que ,en su momento, ya negoció en detrimento de otras comunidades autónomas, como Andalucía".