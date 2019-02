La Junta insiste en que "se acabaron los anuncios de construcción de hospitales en campaña electoral"

El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha pasado por Córdoba insistiendo en que "se acabaron los anuncios de construcción de hospitales en campaña electoral, al contrario de lo que ocurría antes de la llegada del Gobierno del cambio". Bendodo, quien se ha reunido en la capital con el delegado de la Administración autonómica en Córdoba, Antonio Repullo, y con los seis delegados territoriales, ha detallado que ahora serán grupos de expertos los que determinen cuáles son las prioridades de infraestructuras sanitarias en cada una de las provincias y ha destacado que entre las prioridades para Córdoba está la modernización del Hospital Reina Sofía y la construcción del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Lucena.

El consejero de Presidencia ha destacado el papel que va a jugar en la gestión sanitaria el consejero del ramo, el cordobés Jesús Aguirre, recordando que ya ha llevado a efecto la implantación del cribado de cáncer de colon para la población andaluza entre 50 y 69 años. "La sanidad andaluza está en buenas manos", ha detallado. Otras prioridades en cuanto a inversiones del Gobierno andaluz para Córdoba son, según ha puntualizado, Medina Azahara y La Sinagoga, en materia de Cultura; la autovía del Olivar; la Ciudad de la Justicia de Lucena; y la segunda fase de las obras del Palacio de Congresos, entre otras.

No obstante, Bendodo ha destacado que "la clave de esas inversiones" está en la elaboración de los presupuestos regionales de 2019, una elaboración que, según ha indicado, no frenarán las próximas e inminentes campañas electorales. "El doble calendario electoral no va a afectar al ritmo de este Gobierno. Nuestra intención es tener cuanto antes los presupuestos", ha indicado.

El consejero de Presidencia ha indicado asimismo que otra de las prioridades del Gobierno andaluz es la de dotar de ascensores a las comunidades de vecinos de Córdoba que hace años que los esperan. "Es un tema de sentido común; no hay una urgencia más importante que esta", ha defendido. En Córdoba hay 44 comunidades de vecinos pendientes de la instalación del ascensor, con el dinero de los vecinos abonado y a la espera del abono de la parte de la Junta de Andalucía. Buena parte de los vecinos, personas mayores, se encuentran ante la dificultad de acceder a su propia vivienda.

Y con respecto a la exhumación de las fosas de represaliados del franquismo que se está llevando a cabo en Córdoba, Bendodo ha insistido en que "este Gobierno va a cumplir la ley, en este caso la de Memoria Democrática; otra cosa es que paralelamente trabajemos en un proyecto de Ley de Concordia, en la que todo el mundo se sienta representado", ha matizado.