El Imibic reconoce a Pura Muñoz Cánoves en su X Lección Maimónides

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha celebrado este miércoles la X Lección Conmemorativa Maimónides, acto en el que se ha galardonado a la profesora Pura Muñoz Cánoves, profesora de investigación ICREA y Catedrática de Biología celular de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona e Investigadora Principal del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Madrid.

Muñoz Cánoves es investigadora experta en el campo de la Biología Celular y líder a nivel mundial por sus aportaciones en los mecanismos moleculares del envejecimiento. Ha recibido números premios entre los que destacan el Premio Rey Jaime I de Investigación Médica, el Premio Vanguardia de la Ciencia o el Premio de Fundación Lilly de Investigación Biomédica.

Además se hecho entrega de los premios a los mejores trabajos científicos desarrollados por investigadores del Instituto en este año 2020. El galardón al Mejor trabajo de Investigación Clínica ha recaído sobre el doctor Antonio Camargo por el trabajo Postpandrial endotoxemia may influence the development of type 2 diabetes mellitus: From CORDIOPREV study y el premio Enrique Aguilar Benítez de Lugo ha sido para la doctora María del Carmen Borrego por su trabajo A Somatostatin Receptor Subtype-3 (SST3) Peptide Agonist Shows Antitumor Effects in Experimental Models of Nonfunctioning Pituitary Tumors.