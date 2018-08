El Imdeec formará a 72 jóvenes a través de seis cursos en nuevas tecnologías

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) formará a 72 jóvenes en nuevas tecnologías a través de seis itinerarios de inserción laboral, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y consistentes en cursos de formación especializada y prácticas en un entorno laboral real, cuyas solicitudes pueden formalizarse hasta el próximo 31 de agosto.

Así lo detalló ayer la teniente de alcalde de Fomento del Desarrollo Económico y presidenta del Imdeec, María del Mar Téllez, quien explicó que "todo está listo" para que, a través de este organismo y de su página web, los potenciales beneficiarios puedan gestionar su solicitud.

El programa, configurado a través de seis cursos y sus correspondientes itinerarios -Community Manager, Desarrollo de Aplicaciones, Big Data, Técnico Programador de Videojuegos, Gestión de Seguridad de las TIC y Programación de APP para móviles-, se dirige a personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo, y que estén registradas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía juvenil, estén o no inscritas como solicitantes de empleo.

Téllez señaló que para poder llevarlos a cabo el Imdeec ha conseguido este 2018 recursos del Fondo Social Europeo, en el marco Garantía Juvenil (Ayuda AP-POEJ), para la cofinanciación de este proyecto Itinerarios de Formación Digital para la Inserción Laboral de Jóvenes Cordobeses.

En concreto, el proyecto asciende en total a más de 379.000 euros, de los cuales 348.814,63 euros los aporta el Fondo Social Europeo, y 30.785, 85 euros, el Imdeec. Se configura a través de los citados seis itinerarios formativos que integran formación específica y transversal, prácticas en entornos reales de trabajo y tutoría y orientación de actividades. Cada uno de los itinerarios estará formado por 12 alumnos como máximo y el tiempo de ejecución del proyecto en su conjunto es hasta el 31 de diciembre de 2018. Los cursos son gratuitos para los participantes, que además percibirán una beca.