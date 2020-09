IU exige al alcalde que aumente el personal del Imdeco para "garantizar un servicio de calidad"

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al alcalde que aumente el personal en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) para garantizar un servicio de calidad a los usuarios y para mantener en unas condiciones óptimas y adecuadas las instalaciones que siguen siendo de gestión directa, como son Vista Alegre y el Fontanar.

Desde el grupo municipal, y tras reunirse con el comité de empresa del Imdeco, estiman que harían falta alrededor de 20 operarios y varios técnicos para atender y dar respuesta a las necesidades de personal que tiene este organismo, porque en estos momentos "no disponen de plantilla suficiente para abrir Vista Alegre todos los días ni tampoco personal funcionario para firmar los procedimientos administrativos".

Esto está generando, según IU, que la situación se haya convertido en "un infierno" para los pocos trabajadores que quedan en él, ya que "no contratan a nadie ni cubren las bajas, y eso que la solución a esta escasez de personal sería fácil, pues con la ley actual el Imdeco solo tendría que solicitarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Según IU, el alcalde y su equipo de gobierno "podrían hacerlo, pero no quieren" porque su único objetivo es "dañar la imagen" del servicio público y construir "por la vía de los hechos una realidad para que en un futuro inmediato no quede más remedio que disolver el Imdeco y pasar toda la gestión deportiva a lo privado".

Y en esa idea de dañar la imagen del organismo entra también la "desidia y la falta de gestión de su Gerencia y Presidencia, que no ha tenido a bien" explicar a la plantilla "el protocolo a seguir en el caso de que se produzca un positivo por covid-19 en las instalaciones deportivas municipales". IU insiste en que "no es de recibo que se pueda poner en peligro la salud de los usuarios solo por el simple hecho de no creer en lo público".

Por todo ello, desde el grupo municipal de IU vuelven a insistir al alcalde "que tome cartas en el asunto, que dote del personal suficiente al Imdeco para dar un servicio de calidad al usuario, que acometa las actuaciones de mejora de las instalaciones deportivas municipales, que aún no ha llevado a cabo a pesar de llevar más de 16 meses en el cargo, y que de una vez trabaje por Córdoba y por sus vecinos".