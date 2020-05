IU pregunta al alcalde por el número de licencias concedidas en Córdoba durante el confinamiento

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que preguntará al alcalde, José María Bellido, y al delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, por el número de licencias concedidas durante el estado de alarma. Todo ello, según han apuntado desde IU, esperando que "se hayan aprovechado estos dos meses para agilizar y avanzar no solo en la nueva ordenanza sino también en el trámite de todos y cada uno de los procedimientos que tenía abiertos la Gerencia de Urbanismo antes de la pandemia".

Desde el grupo municipal de IU consideran "esencial" que se haya avanzado y concedido, o estén a punto de concederse, centenares de licencias, "ya que son una pieza fundamental para la reactivación económica de la ciudad, pues de ella dependen que se pueda iniciar la construcción de viviendas, remodelar un establecimiento o abrir un negocio".

"Son decenas de actividades y miles de puestos de trabajo los que dependen de que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya dado un giro de 180 grados durante este estado de alarma, pues no debemos olvidar que hasta el pasado mes de febrero este nuevo equipo de gobierno venía dando menos licencias con respecto a lo que se concedía por mes en el mandato anterior", han incidido desde IU.

No obstante, "mucho nos tememos que la situación en la Gerencia en vez de mejorar se haya agravado aún más, sobre todo si tenemos en cuenta lo ocurrido en otras delegaciones como Servicios Sociales, donde la directora general ha tenido de dimitir ante el desastre de gestión, o en Turismo, donde manejan un plan de choque que no se adapta a lo que necesita Córdoba y que esperemos no tarde lo mismo que la puesta en marcha del espectáculo nocturno del Alcázar, el cual lleva un año cerrado al público".

Por lo pronto, ha añadido el grupo municipal, "llevamos más de dos meses, desde el pasado 11 de marzo, sin tener conocimiento del número de licencias concedidas por parte de la Gerencia puesto que su presidente no está convocando las correspondientes comisiones de licencias. Dichas comisiones, han apostillado desde IU, deberían celebrarse cada 15 días, al igual que el Consejo Rector, demostrando "una vez más la falta de transparencia, el oscurantismo en su gestión y la incapacidad para adaptarse y buscar soluciones al momento que estamos viviendo".

Atención Ciudadana

Para IU, "un claro ejemplo de la falta de gestión, de la desidia e incapacidad de este equipo de gobierno" es que este, fecha en la que Córdoba entraba en la fase 2, "no han conseguido abrir ni los museos municipales ni tampoco la Oficina de Atención Ciudadana y la Oficina Atención Tributaria, con el agravio que ello conlleva para los vecinos y vecinas de Córdoba, así como de aquellas personas de la provincia interesadas en visitar nuestra ciudad".