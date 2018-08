IU llevará a los juzgados el informe sobre la titularidad de la Mezquita

El informe de la comisión de expertos con el que el Ayuntamiento confía en demostrar que la Mezquita-Catedral es patrimonio público aún no está finalizado -se prevé que se haga público el próximo mes de septiembre-, pero en IU ya tienen seguro que irán a los tribunales con los resultados que arroje el documento. Al menos, así se expresó ayer el primer teniente de alcalde, Pedro García, quien aseguró que cuando el informe "esté terminado se presentará en los juzgados". Se trata de una afirmación que llega antes de se conozcan las propias conclusiones del informe y que da por hecho que éstas determinarán que la titularidad del monumento ha de ser de gestión pública y no de la Iglesia.

Los trabajadores del Infoca exigen negociar el convenio colectivo

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, mantuvo ayer un encuentro con trabajadores del Plan Infoca para analizar la negociación del convenio colectivo con la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), que según denunciaron, lleva más de una década paralizado. Al encuentro asistió el secretario general de CGT en la citada agencia -a la que pertenecen los trabajadores del Plan Infoca-, Javier Sánchez, quien avanzó que no descartan convocar una huelga a mitad del próximo mes de septiembre si las negociaciones no avanzan. Al respecto, el representante de IU destacó que estos trabajadores llevan a cabo una labor "extraordinaria" en la prevención y la extinción de incendios. Maíllo subrayó que la reivindicación de estos profesionales -que iniciaron un encierro en Ronda (Málaga) hace casi 20 días- es "justísima", ya que el convenio lleva "paralizado" desde 2007. "Estamos hablando de un colectivo de trabajadores en los que son pocos los que llegan a 1.200 euros netos, y muchos los que realizan labores de riesgo y peligrosidad y que no llegan ni a 850 o 900 euros", explicó, al tiempo que lamentó "la precariedad laboral" de esta plantilla. El líder de IU en Andalucía consideró también que con la negociación "Susana Díaz tiene la oportunidad de defender a los trabajadores" y demandó un "convenio justo". Maíllo, además, hizo referencia a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta y mostró sus dudas a que se pueda poner en marcha este mandato. En Andalucía, anotó, "hay un 18% de personas que, aunque reciban un salario, no es suficiente para tener los mínimos vitales", mientras que "hasta un 40% están en riesgo de exclusión social". Por ello, Maíllo calificó de "absoluta incompetencia" la actuación de la Junta de Andalucía, que sigue sin tramitar "miles de solicitudes en situación de extrema gravedad" en la comunidad.