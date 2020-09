IU lamenta que vaya a finalizar 2020 sin iniciarse la expropiación de los pabellones militares del Marrubial

El grupo municipal de IU ha “lamentado y criticado” que estemos finalizando 2020 y que el alcalde y su equipo de gobierno no hayan iniciado la expropiación de los pabellones militares. Desde el grupo municipal han recordado que "dejamos presupuestados, en 2019 y en la Gerencia Municipal de Urbanismo, 1,5 millones de euros para iniciar la expropiación de esos terrenos al Ministerio de Defensa".

Según han indicado, "bastaba con iniciar el proceso para que esos pabellones y los terrenos pasaran a disposición del Ayuntamiento, de los que uno ya estaba contemplado cedérselo a la Junta de Andalucía para dar respuesta a una demanda vecinal como es un Centro de Mayores”.

Así, desde IU han criticado “la inoperancia del alcalde y su falta de gestión ya nos hizo perder esos 1,5 millones en 2019 y parece que este año terminará igual, por lo que volveremos a desperdiciar una oportunidad magnífica de que el Ayuntamiento pueda disponer de esos terrenos para que, entre otras cosas, la Junta de Andalucía pueda avanzar, también, en la segunda fase del proyecto de la Ronda del Marrubial”.

Se trata de un proeycto que, según indica IU, "el gobierno andaluz tiene totalmente paralizado y para el que también es importante que la Gerencia de Urbanismo culmine la cesión de los terrenos existentes entre los supermercados Deza y Mercadona. Pues bien, llevan 16 meses de gobierno y las cosas están tal cual las dejamos en mayo de 2019".

No obstante, para iniciar la ejecución del proyecto con los cuatro carriles y su correspondiente acerado no haría falta esa cesión previa de estos terrenos, ya que a lo único que afectaría del proyecto, de no contar con ellos y al inicio de la obra, sería a la zona verde que está prevista a continuación de los acerados, que podría ejecutarse a lo largo de la obra.

Para IU, la no expropiación de los pabellones militares "es un ejemplo más de la desidia de este equipo de gobierno y de la parálisis que sufre la Gerencia municipal de Urbanismo, que da menos licencias que en el mandato anterior y que no pone en marcha proyectos que dejamos encauzados y con financiación, y que son fundamentales para la creación de empleo, tan necesario en estos momentos de crisis económica".