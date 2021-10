IU denuncia la "dramática situación" del Instituto Municipal de Turismo

IU ha denunciado la "dramática situación" del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y más concretamente la que, según esta formación, vive su personal. "Nos preocupa la situación del Imtur; a nivel de personal es absolutamente dramática", ha incidido el portavoz municipal de IU, Pedro García. El portavoz municipal ha insistido en que los trabajadores están en una situación de "imposibilidad de llevar a cabo sus funciones como corresponde a un trabajador del Imtur".

García ha denunciado que existe una gran presión de trabajo en el Imtur, mientras que "el ejército de directivos que en el instituto tiene la señora Isabel Albás [la presidenta de este organismo dependiente del Ayuntamiento] no aparecen por el mismo", además de que "los trabajadores no tienen una situación a la que atenerse; están absolutamente desesperados porque no saben cuáles son sus funciones, no saben a lo que tienen dedicarse en el día a día y se encuentran a veces con la desagradabilísima situación de que le llegan técnicos y les dicen que firmen facturas sin haber tenido ellos nada que ver en la gestión de esas facturas".

El portavoz municipal de IU ha añadido que le consta que hay muchísimas facturas que los técnicos del Imtur se están negando a firmar "porque no se quieren hacer responsables de la gestión de los directivos, que contratan sin que ellos hayan estado en el procedimiento". García ha puesto el ejemplo de algunas facturas de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur.

Además, ha indicado que hace año y medio, el Imtur, "haciendo gala, como dice la señora Albás, de fomentar las empresas cordobesas" contrató a una empresa catalana para que hiciera la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del instituto. "Ni en el Instituto Municipal de Turismo, ni en el Consejo Consultivo, ni en el Consejo Rector sabemos absolutamente nada de lo que ha hecho esta empresa en este año y medio, pero nos consta que lo que ha hecho es una auténtica chapuza que no tiene nada que ver con la realidad de lo que es el personal del Imtur. Han hecho una RPT ficticia de lo que debería de ser el Imtur, pero que no tiene nada que ver con la realidad objetiva", ha puntualizado.

García ha insistido en que no saben ni siquiera si ese trabajo se ha pagado, para añadir que la situación del Imtur a nivel político y a nivel administrativo es "dramática". El portavoz municipal de IU ha pedido al alcalde, José María Bellido, que "ponga orden de manera será" en la gestión del turismo porque el entender de esta formación política Córdoba está perdiendo una oportunidad histórica de situarse en primera línea. "Ya hemos perdido el centenario de los patios, ha pasado desapercibido hasta para los propios cordobeses, el espectáculo nocturno del Alcázar se tenía que haber adjudicado ya, perdimos el Festival de las Callejas, Flora ha estado a punto de irse... y el alcalde o pone pie en pared o Córdoba va a perder una oportunidad histórica", ha sentenciado