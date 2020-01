IU denuncia "la parálisis que sufre Mi Barrio es Córdoba"

"Estamos tremendamente preocupados por la parálisis de Mi Barrio es Córdoba; no encontramos ningún avance, no hay continuidad respecto a lo que nosotros dejamos ni proyectos nuevos y esta parálisis se está llevando a cabo en connivencia con el alcalde, José María Bellido". De esta forma ha comenzado la edil de IU y delegada de Infraestructuras en el anterior mandato municipal, Amparo Pernichi, un balance del que "era uno de nuestros programas estrella, un programa en el que las obras a realizar se priorizaban con la participación ciudadana a través de los consejos de distrito", ha apuntado.

Pernichi ha detallado que el programa correspondiente a 2018 constaba de 25 obras, "de las que a principios de 2020 tan sólo había un 60% en ejecución". "De diez de ellas no sabemos absolutamente nada y las otras 15 son las que dejamos prácticamente adjudicadas", ha añadido.

Respecto al programa correspondiente a 2019, Pernichi ha indicado que "había 22 obras repartidas por toda la ciudad, de las que dejamos siete en contratación y no fue por otra cosa que por la financiación de las mismas, una financiación que puede ser a través de remanentes o de préstamos, un préstamo que se ha firmado hace poco; lanzamos los proyectos con todo el dinero que teníamos en caja, el recto de proyecto quedaron redactándose y, o no se ha hecho nada, o no se han presentado a los vecinos. Esa participación de los vecinos debe ser determinante para llevarlos a cabo", ha insistido.

La edil de IU ha defendido que el actual edil de Infraestructuras, David Dorado (Cs), está dispuesto a acabar con la participación de los consejos de distritos en la elección de las obras de Mi Barrio es Córdoba en favor de priorizar las obras mediante reuniones asociación tras asociación. Para Pernichi, en los consejos de distrito se debatía sobre las mismas, "mientras que con este tipo de reuniones lo único que va a conseguir es echar a pelear a las asociaciones".

La exedil de Infraestructuras ha hecho además un repaso de obras "importantes" que faltan por ejecutar. Respecto al programa de 2018 ha recordado los proyectos de la calle Colombia, los Baños de las Asomadilla, los Llanos de Virgen del Mar, la calle López de Alba, las piscinas del Balcón del Guadalquivir y el ajardinamiento del Barrio de los Ángeles. "En el caso de las obras de 2019, son infinitas; los datos son dramáticos", ha sentenciado Pernichi, quien ha recordado de ese programa obras como la de la remodelación de la Cuesta de la Polvora, la calle Luis Ponce de León, en Huerta de la Reina, o el cambio del paisaje urbano en la calle San Fernando".

"Volvemos a apelar al amparo del alcalde para que ponga orden en Infraestructuras y llame a trabajar al delegado", ha insistido Pernichi.