IU denuncia que el área de Infraestructuras solo ha ejecutado el 4% de las obras de los barrios de Córdoba

El grupo municipal de IU ha señalado que "espera, aunque no confía, que en 2021 la ciudadanía cordobesa vuelva a ver obras públicas en las calles de la ciudad puesto que, de lo contrario, el alcalde, José María Bellido, y su equipo de gobierno estarían lastrando y mucho la ya maltrecha economía de nuestra ciudad y la posibilidad de crear puestos de trabajo desde lo público, máxime en un contexto de crisis donde, precisamente, es lo que la gente necesita".

Para la coalición de izquierdas, "es inexplicable la parálisis, sin precedentes, que sufre el Ayuntamiento de Córdoba, que en áreas como Infraestructuras se agudiza porque su delegado sólo ha sido capaz de ejecutar el 4% de los nueve millones de euros que tenía presupuestados para obras en los barrios de Córdoba y el 65% de los ocho millones que tenía para contratar servicios con empresas de la ciudad.

"Nos parece lamentable que, mientras miles de vecinos y vecinas de Córdoba acuden a las ayudas de emergencia para cubrir sus necesidades y los empresarios y empresarias se esfuerzan cada mañana por levantar la persiana de sus establecimientos, este equipo de gobierno, con su alcalde al frente, sea incapaz de poner en circulación los 128 millones de euros que tienen guardados en un cajón", ha subrayado.

Desde IU han asegurado también que "está claro que Córdoba saldrá de la crisis pero no será por la gestión del alcalde y mucho menos por la desarrollada por el delegado de Infraestructuras, el señor Dorado, que brilla por su ausencia en estos 20 meses de mandato".

A su juicio, David Dorado "ha sido incapaz de poner en marcha ni un sólo plan de asfalto, su delegación no ha plantado ni repuesto ni un sólo árbol en estos 20 meses, tiene paralizados la casi totalidad de los proyectos financiados con presupuesto municipal y con fondos Edusi y ha abandonado el Plan de Eficiencia Energética, como también a los vecinos y vecinas de esta ciudad, a los que no atiende y con los que no se sienta para plantear nuevos proyectos que mejoren las calles de nuestra ciudad".

Desde el grupo municipal de IU también han hecho referencia a los colegios públicos de la capital y han asegurado que están "muy preocupados" por las obras de climatización realizadas en dichas infraestructuras, sobre todo por las instalaciones eléctricas, ya que "todo apunta a que se ha hecho una inversión millonaria sin un buen estudio de necesidades, por no hablar de que las actuaciones ya están reparadas por Intervención".

No queremos ni pensar, han añadido desde IU, que "tengamos que devolver dinero de dicha subvención, que es la única inversión que ha sido capaz de culminar el gobierno del señor Bellido en estos 20 meses de mandato".

Por todo ello, desde IU han pedido a David Dorado que "olvide al gobierno anterior, que se ponga a trabajar y saque partido al innumerable número de cargos de confianza de los que dispone, que apueste por lo público y deje de externalizar servicios, que dignifique los barrios que peor lo están pasando pero, sobretodo, que acometa las obras con las que generar empleo y riqueza en nuestra ciudad".