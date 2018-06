IU elude la autocrítica y culpa al Gobierno de mermar su gestión

El grupo municipal de IU hizo ayer balance de gestión de las áreas del gobierno local que dirige sin ponerle nota, "ya que eso corresponde a los ciudadanos, comparando lo realizado en este último mandato con lo realizado en el anterior gobierno municipal del PP", según defendió su portavoz, Pedro García, quien eludió la autocrítica, aunque reconoció que "hay elementos de gestión que hay que mejorar y avanzar", para posteriormente culpar al Gobierno central de mermar la capacidad de esa gestión que realizan en el Ayuntamiento.

Acompañado de sus compañeros Juan Hidalgo, Alba Doblas y Amparo Pernichi, el primer teniente de alcalde contestó a los periodistas que le pidieron que hiciera autocrítica con un "somos cuatro concejales y nos hubiera gustado tener 15, pero esto no es autocrítica", para insistir en que "estamos gobernando con la legislación de Zapatero, que continuó con más dureza el Gobierno de Rajoy; una legislación que llevaba a la privatización y que ha hecho que hoy no tengamos personal que nos permita hacer políticas progresistas", añadiendo que "esa es una estrategia de la derecha, del neoliberalismo". García culpó a esa legislación del Gobierno de la Nación del atasco de proyectos municipales y recordó que en los últimos años la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha perdido 45 efectivos en los últimos años puntualizando que esa normativa nacional no permite que determinados trabajos los realicen quienes no sean funcionarios, lo que, según defendió, merma aún más la capacidad de gestión e imposibilita que se desatasquen, según defendió, la concesión de licencias.

El primer teniente de alcalde relató asimismo que su grupo municipal hubiera gestionado "de otra manera" las áreas que son responsabilidad de sus socios de gobierno del PSOE. En concreto habló del Área de Gestión, que dirige el socialista Antonio Rojas y que es la responsable del departamento de Contratación, que sufre un atasco tanto de contratos como de proyectos. Para acompañar su sentencia de que IU la hubiera gestionado de otra manera, el primer teniente de alcalde recordó los tiempos en los que Alba Doblas era la responsable de ese área. "Todas las acciones de gobierno son mejorables, desde la alcaldesa hasta el último área. Si nosotros lleváramos Gestión lo haríamos, con nuestros aciertos y errores, de otra manera seguro. Si IU hubiera llevado Personal y Gestión, lo hubiera llevado de otra manera", incidió. "Las leyes impuestas desde el Gobierno central han hecho que tengamos muchos proyectos retrasados desde el punto de vista de la gestión y las contrataciones. Se trata de proyectos "enquistados desde hace muchísimo tiempo, por los que continuamente estamos preguntando cómo están. Necesitamos más personal y desatascar", insistió García.

Los ediles de IU hicieron hincapié en que han "cambiado el rumbo de Córdoba" en sus tres años de gestión municipal. García destacó al respecto las políticas derivadas de "los cinco ejes programáticos del modelo de ciudad" que planteó su formación en su programa y que luego se acordaron en "las 51 medidas" del pacto de gobernabilidad con el PSOE y Ganemos, de modo que "se han puesto en valor los espacios públicos, la generación de empleo, una gestión más eficiente, la recuperación de la participación ciudadana, tener a las personas en el centro de la política y un modelo de ciudad con sostenibilidad ambiental".