IU niega el atasco en Urbanismo y reduce a 944 las licencias pendientes

El pasado martes, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, anunció un plan de choque para “desatascar las cerca de 3.000 licencias urbanísticas de diversa consideración paralizadas en el periodo 2015-2019”, que según dijo se encontrado el nuevo equipo de gobierno del PP y Cs en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), con el objetivo de que todas ellas estén tramitadas en seis meses, es decir antes de acabar el año.

La respuesta no se ha hecho esperar y el anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y actual portavoz municipal de IU, Pedro García, ha salido a escena para acusar a Bellido de “mentir deliberadamente, a la ciudadanías a sabiendas o no, algo que es muy grave”, y reducir ese atasco encontrado por el nuevo cogobierno del PP y Cs a “solo 994 expedientes de licencias urbanísticas sin resolver, cien menos de los que nos encontramos nosotros cuando llegamos a las Gerencia en 2015”, ha apuntado.

“Y todo ello, después de que nos dejaran la Gerencia con un 30% menos de personal que tenía cuando ellos gobernaron entre 2011 y 2015”, ha añadido. “En 2015 había mas licencias en el cajón, por tramitar, que las que se han encontrado ellos”, ha defendido. García ha insistido en que Bellido ha incluido entre esas 3.000 licencias urbanísticas sin resolver “1.947 expedientes que no son licencias, sino declaraciones responsables, que no son necesarias para el inicio de la ejecución de obras o para el inicio del desarrollo de las actividades como la apertura de un bar; no se impide que uno ejecute la actividad mientras la Gerencia Municipal de Urbanismo comprueba si es acorde a lo declarado como actividad”.

Según García, esos expedientes pendientes de resolver a finales del pasado mes de mayo, cuando se produjo el relevo en el gobierno municipal, correspondían a 547 licencias de obra; 107 licencias de ocupación; 269 licencias de actividad; y 21 de actividad b. Además, ha destacado que durante su mandato al frente de Urbanismo se resolvieron 393 licencias en el segundo semestre de 2015; 742 en 2016; 948 en 2017;722 en 2018; y 448 en el primer semestre de 2019. El portavoz municipal de IU ha sentenciado durante su mandato se resolvieron en total 3.153 expedientes, “frente a los 605 en total de 2014 con Luis Martín (PP) en Urbanismo o los 415 del primer trimestre de 2015”.

Construcor califica de “escandaloso” que haya “3.000 expedientes sin resolver” en la GMU

También se ha referido al asunto la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, que ha calificado como “absolutamente escandaloso que haya más de 3.000 licencias sin resolver en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), correspondientes a los últimos cuatro años”. La patronal ha insistido en que “este número supera ampliamente el escenario más negativo y pesimista que Construcor ha manejado en el último año, al valorar la ineficiencia manifiesta de la Gerencia respecto a la gestión y tramitación de toda clase de licencias, y ninguno de los motivos o excusas empleadas pueden servir para justificarla”.

Según ha insistido Construcor, “el dato revela hasta qué punto ha llegado el deterioro en la gestión de un organismo clave para el desarrollo de la ciudad y, por supuesto, más allá de la actividad del sector de la construcción, lo que ha contribuido, con seguridad, a que Córdoba haya crecido en el período 2015-2019 ligeramente por debajo de la media del resto de las capitales de la comunidad, cuando la bonanza económica general ha impulsado la actividad en las ciudades de Andalucía”. Desde Construcor se brinda ahora “todo el apoyo al nuevo equipo de la Gerencia”, presidida por el PP, “para ayudar en el plan de choque anunciado por el alcalde” pues la patronal considera “urgente resolver una situación como ésta”.