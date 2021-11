IU vincula al alcalde de Córdoba en el caso de Infraestructuras por su apoyo a David Dorado

El edil de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha vinculado directamente al alcalde, José María Bellido, en el caso las presuntas irregularidades cometidas en el área de Infraestructuras por su apoyo explícito al delegado del área, David Dorado. A su juicio, "la inacción del acalde lo hace corresponsable de toda la trama".

Por ello, ha vuelto ha pedir la dimisión del responsable municipal del área de Infraestructuras por "acción, omisión o por inútil".

García ha asegurado que en las filas de su grupo están "escandalizados con la situación del Ayuntamiento de Córdoba y el equipo de gobierno". "No salimos de nuestro asombro con las declaraciones de Dorado de que el problema era un fallo en cadena de la parte técnica del Ayuntamiento", ha aseverado, al tiempo que ha incidido en el hecho de que "se han equivocado hasta que haya un episodio de presunta corrupción y que él no tiene responsabilidad a pesar de que el fiscal les haya imputado".

También ha criticado "el apoyo total del alcalde de Córdoba en todo lo que dice y hace". Tras estallar el caso el pasado jueves, Bellido aseguró en el Pleno se ha pedido a la asesoría jurídica que emita un informe para estimar si el Ayuntamiento se persona en la causa judicial de los contratos del Área de Infraestructuras, en la que "el Consistorio ha sido denunciante", a la vez que la Junta de Gobierno Local del lunes se constituirá una comisión en materia de contratación para "ver qué hacer con la contratación menor, que es un foco de conflictos y problemas en el Ayuntamiento".

Sin embargo, para IU se trata de "una situación novedosa en 40 años de historia" en Capitulares, ya que en este tiempo, según ha recordado, "no ha habido una imputación". "Nunca ha habido un expediente tan contundente de una mala gestión hecha", ha subrayado.

García ha recordado que la Fiscalía incluye en el caso a dos responsables: la coordinadora de Infraestructuras y un técnico, "que se puso como jefe de la parte de contratación por parte de Dorado" y ha advertido de que el texto tampoco "descarta para nada que haya terceros con más implicación en el caso".

Así, ha insistido en todo forma parte de una estrategia de David Dorado para que "la parte técnica no fiscalice su trabajo", que es el fraccionamiento de los contratos de su área. "No hay un error de cadena, hay una estrategia política para que no haya fiscalización de los contratos adjudicados", ha afirmado.

En esta misma línea, el concejal de IU ha asegurado sin matices que "el hecho de Dorado tenga el respaldo del alcalde significa que se "señala directamente" al primer edil "como corresponsable de toda la gestión" y ha recordado, además, que la coordinadora del área es un puesto político, no técnico".

"La realidad es que tenemos un alcalde que apoya y forma parte de un proceso terrible de presunta prevaricación al respaldar la gestión de Dorado", ha reiterado.

García, además, ha desvinculado la gestión de Dorado de la anterior responsable de Infraestructuras de IU, Amparo Pernichi, después de que el Ayuntamiento haya encargado una auditoría durante los años 2016 y 2020. Es más, ha indicado que durante el anterior mandato municipal se hizo "todo de manera transparente, limpia y sin advertencia de que estaba cometiendo un delito".

Es más, ha incidido en que hasta el momento no conoce "nada de eso" y que no tiene "ni un papel". "En las otras etapas no hay advertencia de los técnicos municipales de que se estaban haciendo cosas mal hechas".