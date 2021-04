IU y Podemos votarán en contra de los presupuestos de Córdoba de 2021

Los grupos municipales de IU y Podemos votarán en contra de los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba para este 2021, decisión que llega una semana después de que el PP, Ciudadanos y PSOE anunciaran su acuerdo para sacar adelante el proyecto económico que contempla 28 millones de euros para la base logística del Ejercito de Tierra. La decisión se basa en que el cogobierno nunca cerró la puerta al grupo municipal de Vox, una de las condiciones que el bloque de izquierdas puso sobre la mesa para garantizar su abstención. Así lo han anunciado los concejales de IU y Podemos, Amparo Pernichi y Juan Alcántara, este miércoles, 14 de abril.

Ahora, el cogobierno se queda solo con el apoyo, en forma de abstención, de los socialistas, toda vez que las direcciones políticas y la militancia de IU y Podemos hayan tomado la decisión negativa ayer, martes 13 de abril. "No vamos a entrar en el juego de Bellido, vamos a votar en contra porque no vamos a entrar en el juego del centro derecha", ha expresado Alcántara y han mencionado el "chantaje", en una posición muy parecida a la que ya había dicho Vox, con la base logística del Ejercito. "No vamos a vendernos bajo ningún concepto, no vamos a ceder a ningún chantaje, no hemos estado nunca en contra de la base logística" y aseguran que la partida presupuestaria que depende del Consistorio, al igual que lo afirmaba también Vox, "no depende del presupuesto municipal".

"No vamos a entrar en pactos ni en fotos de centro derecha, por coherencia y por reflejar a una sociedad que no se fía de estos presupuestos", ha comentado Alcántara, al tiempo que ha afirmado que "no nos parece que sean suficientes las garantías para siquiera abstenernos; nadie que sea de izquierdas en esta ciudad puede posicionarse de una forma que no sea en contra".

Los presupuestos ahora quedan en manos de la negociación de PP, Cs y PSOE. Al respecto, Amparo Pernichi ha comentado que la posición de su formación "es en base a la negociación, no por lo que Vox o el PSOE haga o deje de hacer; hemos negociado con el cogobierno, no con el partido socialista", han detallado sobre si su voto en contra significa también romper con el PSOE, con quienes gobernaron en el mandato anterior. Así, IU y Podemos quedan en la misma acera que Vox, cuya portavoz, Paula Badanelli, dio a entender, hace una semana, que se posicionará en contra de las cuentas porque su abstención o voto a favor ahora mismo "es imposible".

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ya había adelantado a el Día su deseo de "no descartar" a ningún grupo municipal para la aprobación de los presupuestos "hasta el día del Pleno" y había destacado en varias oportunidades el avance de las negociaciones con todos los grupos políticos y la puerta abierta a Vox. Tras ello, IU y Podemos pidieron que no se tomara en cuenta "a la ultraderecha" ni para estas cuentas, ni para futuras negociaciones.

Así, Pernichi ha asegurado que se sentaron a negociar con la intención de que "se orille a la ultraderecha" pues consideran "tóxico que se siga negociando con Vox". Así, la edil de IU ha afirmado que "en todo esto se ha cruzado una negociación política; a nosotras no nos necesitan ya si el presupuesto se va a aprobar con el Partido Socialista", asegura y reafirma que "no tenemos seguridad suficiente para confiar una vez más en este equipo de Gobierno".

Por otra parte, Pernichi ha criticado que los presupuestos "fallan en forma y en fondo" y que, al igual que ocurrió con los del año pasado, "llegan tarde". Para la concejala, el cogobierno "parece no haber aprendido nada en cómo se negocian unos presupuestos, que han debido estar aprobados el 31 de diciembre para no tener un parón de cuatro meses este año, en un periodo en el que los cordobeses lo están pasando mal".

Para la edil, el cogobierno municipal estuvo "jugando al Monopoly" hasta febrero, cuando "pusieron sobre la mesa una propuesta sin consenso ninguno, ni siquiera con su socio natural", en referencia a Vox, "entonces en ese momento es cuando miran hacia los lados y piden una oposición responsable, nos llaman y nos chantajean con el proyecto más importante del equipo de gobierno, porque no tiene otro".

Las 19 enmiendas que ambos partidos presentaron a Salvador Fuentes y que, según dijo el delegado de Hacienda en su momento, "encajaban" en las cuentas, contemplaban un total de 5,8 millones de euros, con una partida de 2,29 millones de euros a empleo; 2,54 millones para el área social y 820.000 euros para un "eje transversal" que incluye la igualdad de género, memoria histórica y sostenibilidad ambiental, así como "transformar" la delegación de Servicios Sociales, como también exigió el PSOE.