IU y Podemos Córdoba insisten en que Torrejimeno intentó prevaricar y piden su dimisión o cese

IU y Podemos están convencidos de que el presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Manuel Torrejimeno, intentó prevaricar y piden por elloal alcalde de la ciudad, José María Bellido, que lo cese. "Si no es cesado debería dimitir y dejar su acta de concejal", ha sentenciado el portavoz de IU, Pedro García. Ambos grupos demandan también que la exgerente del Imdeco y hoy edil de Casco Histórico "declare públicamente por qué no se ratifica en los mismos términos en los que se refería al concejal de Deportes; si no lo hace es porque está comprada", ha incidido la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas. Según ambos portavoces, en la comisión de investigación ha quedado demostrado que hubo "acoso laboral sobre la señora Gómez Calero" para que prevaricara adjudicando contratos a dedo.

"Valoramos positivamente que se haya desarrollado esta comisión y creemos que es una herramienta válida. A la misma vez, valoramos muy negativamente la actitud del equipo de gobierno que desde el minuto cero ha intentado que no se conformara la comisión y ha impedido que el alcalde y María Luisa Gómez Calero fueran a a declarar, mientras y el señor Miguel Ángel Torrico [edil de Presidencia] ha hecho constantemente de abogado defensor del señor Torrejimento y de Gómez Calero, entorpeciendo", ha insistido García. Es más, ambas formaciones han acusado al equipo de gobierno del PP y Cs de "bicotear, sabotear y obstaculizar" el desarrollo de la comisión. La comisión de investigación se ha llevado a cabo a petición de la oposición para aclarar los hechos ocurridos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba hace más de un año con "un correo ultimátum" por parte del presidente de este organismo a la entonces gerente que terminó con la dimisión de esta, acusando a Torrejimeno de obligarla a prevaricar.

"Ha habido en la comisión cuestiones que dejan claro como este equipo de gobierno gestiona el dinero público; no quedó claro, por ejemplo, si el World Padel Tour lo estaba gestionando el Imdeco o el Imtur y en casos como ese de evidencia, insisto, la falta de moral que tiene este equipo de gobierno al gestionar el dinero público", ha destacado García, quien ha tachado a Gómez Calero de "tránsfuga de libro, sobre la que debería caer toda la Ley Antitransfuguismo". La ahora edil de Casco Histórico se presentó a las elecciones en las listas de Cs y García ha indicado que los miembros del equipo de gobierno de ese partido no tienen ninguna relación con ella y que "todos reconocen que está en el PP". Además, ha insistido en que Gómez Calero "ha llegado a decir que Cs era una mafia, una serie de personas que se reunían para delinquir".

"En esta comisión ha habido un intento de boicot desde el minuto cero por parte del PP, pidiendo una cantidad de documentación que no tenía que ver con el objeto de la comisión. El señor Torrico, en todas las intervenciones en las que se ponía sobre la mesa todo el trato acosador de Torrejimeno, se erigía en abogado defensor", ha sentenciado Pedrajas. Tanto la portavoz de Podemos como el de IU han lamentado que ni el alcalde ni la exgerente del Imdeco acudieran a la comisión cuando fueron llamados a comparecer. "A mí se me ha herido poniendo en tela de juicio nuestra profesionalidad formando parte de esta comisión; hemos intentando que se sepa la verdad y que personas que delinquen no formen parte de este equipo de gobierno y ya para colmo el alcalde no compareció cuando él ya reconoció que era plenamente consciente de que el señor Torrejimeno había intentado prevaricar", ha destacado Pedrajas.

La portavoz de Podemos ha criticado igualmente "el trato vejatorio y machista, increpándola con voces y gritos" que el presidente del Imdeco "usaba con su gerente y que luego no ha llevado a cabo con las otras personas que la han sucedido".