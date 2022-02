IU y Podemos piden un "giro de 180 grados" a las políticas de Igualdad al Ayuntamiento de Córdoba

Los grupos municipales de IU y Podemos quieren que el equipo de gobierno del Ayuntamiento le de "un giro de 180 grados" a sus políticas de Igualdad. Para ello, y con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo (8M) del Día Internacional de las Mujeres, presentarán una moción al próximo pleno del Consistorio. "Es una necesidad presentar esta moción, porque tenemos que visibilizar esa lucha de las mujeres por sus derechos que se produce de un modo continuo a lo largo del año", ha destacado la edil de IU Alba Doblas.

"En 2018, las mujeres hicieron historia en España. Aquel 8M, las movilizaciones y la convocatoria de una huelga sin precedentes pusieron de acuerdo a la prensa nacional e internacional, que situó al país a la vanguardia del feminismo mundial. Tres años después, el escenario era radicalmente opuesto y, en ciudades como Madrid, la agenda del 8 de marzo tenía que cancelarse, quedando demostrado una vez más que, en momentos de crisis, las primeras en pagar las consecuencias son siempre las mismas", reza la moción.

Para Doblas, hay dos modelos en lo que afrontar la lucha de los derechos de las mujeres se refiere. "Por un lado está el modelo de propaganda del gobierno local, que no se traduce en nada, y por otro el del Gobierno de España, con medidas concretas", ha inisistido.

Doblas ha destacado "el bajo nivel de ejecución del gobierno local" en el caso del presupuesto destinado a Igualdad en 2021, "algo dramático", ha destacado. "En el programa de diversidad sexual solo se ha ejecutado el 14%, y en el de apoyo a las iniciativas de las mujeres, un 7%; y si miramos en el caso de las políticas propias, prácticamente nada, de los 140.000 euros presupuestados solo se han ejecutado 3.000", ha destacado.

"Seguimos reivindicando año tras año, por desgracias, acciones, ante un gobierno local en inacción, que no está haciendo lo que tiene que hacer en materia de Igualdad, algo que es un derecho humano", ha sentenciado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, quien ha insistido en que "deberían de cumplir de verdad el Plan Transversal de Género". Además de "eliminar la publicidad que sea discriminatoria y denigrante contra las mujeres de los transportes públicos y de las marquesinas".

Pedrajas ha insistido en que el Ayuntamiento debe aprovechar "los recursos que nos están llegando" para las políticas de Igualdad, así como "implementar acciones acordes a la declaración de Córdoba como Municipio libre de trata". La portavoz de Podemos ha añadido que ninguna de las acciones sirve "si no se datan presupuestariamente y no se les hace un seguimiento, y esto desde el gobierno municipal no se está haciendo".

Precisamente, uno de los acuerdos que incluye la moción es el de reforzar los recursos económicos y humanos destinados "al desarrollo de políticas de Igualdad activas, integrales y participativas". Además de, entre otros puntos, "impulsar el debate social de los cuidados, dentro de las propias competencias, queposibilite el cambio de modelo actual que genera desigualdad y precariedad, en el que se debe incluirlos usos del tiempo y estrategias posibles para implementar la corresponsabilidad en los hogares".