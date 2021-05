IU y Podemos piden a la Fiscalía que investigue posibles delitos en contratos menores de Infraestructuras

Los grupos municipales de IU y Podemos han llevado a la Fiscalía los contratos menores realizados por la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento durante el cuarto trimestre de 2020. "Nos vemos abocados a venir a Fiscalía a denunciar hechos que nos parecen muy graves", ha sentenciado la edil de IU, Amparo Pernichi. En concreto, piden a la Fiscalía que se investigue "un posible fraccionamiento en los contratos, un posible fraude documental y un posible delito de prevaricación en lo que se refiere a la adjudicación de esos contratos menores", ha añadido.

Todo parte de la obra del alumbrado de la avenida de Libia, obra por la que IU acusó al edil del área, David Dorado, de falsedad documental por firmar la finalización de la actuación cuando no estaba concluida. Posteriormente, IU anunció que llevaría a la Fiscalía esa posible falsedad documental de la obra de la avenida de Libia en los tramos de la calle Tomás Sánchez hasta la calle Pedro Álvarez y que no sería lo único que llevaría, también "las irregularidades cometidas", según el grupo municipal que lidera Pedro García, en el contrato menor del tramo de Padres Mohedanos también en la avenida de Libia. La edil de IU Amparo Pernichi y García informó de esas presuntas irregularidades que ven en esta obra, adjudicada por 47.900 euros, "saltándose la fiscalización previa". Al final, han acudido a la Fiscalía con 21 contratos menores por un montante global de 600.000 euros.

"El estudio de los expedientes lo iniciamos con ese posible fraccionamiento de contrato en la avenida de Libia. Cuando empezamos a pedir expedientes lo que hicimos fue revisar todos esos contratos menores que se habían hecho en el cuarto trimestre de 2020 en la Delegación de Infraestructuras, el 80% de esos expedientes se facturaron en la misma fecha que los de la avenida de Libia, de los que hicimos un acta notarial y podemos demostrar con toda claridad que efectivamente hay un posible fraude documental en cuanto a la certificación de obra se refiere", ha detallado Pernichi.

Pernichi ha detallado que todos los contratos menores que han llevado a la Fiscalía están firmados por la coordinadora general de Infraestructuras, "que es un cargo de libre designación". Esta coordinadora era quien hacía la invitación a las empresas para optar a cada contrato y finalmente el edil de Infraestructuras era la persona que firmaba todas las facturas de pago. "Esos contratos no tienen fiscalización alguna salvo en la comprobación del monto que se paga por esos proyectos, con lo cual todo se queda en casa y bajo el mandato del señor Dorado", ha aseverado la concejal de IU.

La edil de IU ha insistido en que hay una certificación que además firma y corrobora la coordinadora de Infraestructuras que lo que dice es que tras la visita efectuada a la obra todo ese proyecto está terminado,"y nuestra acta notarial demuestra que a principios de enero, seis días después de que ese acta de recepción de obra se firmara la obra estaba prácticamente iniciada. Hace que ya la sospecha se extienda a todas las obras que se terminaron el último día del año supuestamente , porque ya cuando descubres un posible fraude manifiesto loógicamente entendemos que hay que investigarlo todo".

Pernichi ha incidido en que a una de esas empresas adjudicatarias de contratos menores, que comenzó su actividad en junio de 2020, la invitan al 80% de ese volumen de obra, "a casi 500.000 euros de volumen de obra. Hay un volumen de obra bastante importante de invitaciones a empresas concretísimas".

La concejal de IU ha insistido en que han acudido a la Fiscalía como último paso dado que, según ha defendido, el gobierno municipal no ha dado respuesta a nada de lo que le han pedido. "Creemos que hay que pedir responsabilidades políticas tanto de la gestión que se está haciendo en Infraestructuras como del propio modus operandi que parece que están siguiendo desde hace ya bastante tiempo".

Mientras, la portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha puntualizado que se han sumado a la denuncia de IU por responsabilidad política como grupo de la oposición y porque ven indicios claros de posibles delitos. "Es muy lamentable que tengamos que llegar a este extremo porque desde el primer momento hemos pedido explicaciones, documentos y expedientes y no hemos encontrado nada más que obstáculos por parte del gobierno municipal; tanto el teniente alcalde de Infraestructuras, el señor Dorado, como el alcalde de Córdoba, el señor Bellido, en las primeras declaraciones que hacían como respuesta a nuestra solicitud de documentos y a nuestras acusaciones incurrían en muchas contradicciones y eso nos corrobora que esto no es normal, aquí hay algo más, no quieren que lleguemos al fondo de la cuestión y por eso hoy estamos aquí en los juzgados".