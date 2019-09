IU insta al gobierno local de PP y Cs a renovar el convenio con la protectora de animales Arca de Noé

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha instado al gobierno municipal de PP y Cs a renovar el convenio con la protectora de animales Arca de Noé, “para la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno) en las colonias de gatos de la ciudad”.

Según ha señalado García, “parece que el nuevo equipo de gobierno no apuesta por el bienestar animal, tal y como demuestra que hasta la fecha no ha renovado, o no ha mostrado intención de hacerlo, el convenio con Arca de Noé, para continuar con un proyecto piloto”, impulsado por el anterior gobierno local de PSOE e IU “y que obtuvo unos magníficos resultados, consiguiendo controlar a unos 400 gatos y varias de las colonias existentes en la ciudad”.

“Unos resultados –ha proseguido– que no servirían de nada si no continúan con este proyecto, algo que repercutiría, además, de manera negativa desde el punto de vista social, medioambiental, sanitario y de bienestar animal”.

Sin embargo, según ha criticado García, “en tres meses de mandato vemos” que el nuevo gobierno de PP y Cs está más preocupado “por encargar auditorías sobre cosas que funcionan como en el Centro de Control Animal que en dar respuesta y atender las necesidades y los problemas que diariamente tiene la ciudadanía”.