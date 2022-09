IU acudirá en dos semanas a la Fiscalía si el alcalde de Córdoba no facilita la documentación sobre la Normal

IU irá a la Fiscalía si el alcalde de Córdoba, José María Bellido, no les facilita en dos semanas la documentación de la Normal de Magisterio. Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Municipal de IU, Pedro García, este viernes, recordando que ya hace dos años que su partido solicitó esos documentos.

En el Pleno de ayer jueves, García pidió de nuevo la información sobre este equipamiento que no acaba de ponerse en marcha. "En dos años da tiempo suficiente a que se preparen los informes para que se les den a la oposición" y que las preguntas "que hacíamos fueran resueltas por el presidente de la Gerencia de Urbanismo", ha expuesto.

El portavoz de IU ha recalcado que "dos años es un tiempo considerable de espera, pero aún así, entre hoy, mañana y el lunes vamos a hacer varias preguntas sobre la recepción de la Normal, que puede ser que no se haya hecho de la manera adecuada".

En ese sentido, ha avisado de que su grupo municipal no quiere "judicializar la política", por eso, le parece que "en un plazo de dos semanas se nos conteste a esta documentación que pedimos". "Es justo que se avise que si en ese plazo no se nos da, no tenemos más remedio que acudir a la Fiscalía para que investigue y solicite esa documentación para que podamos saber si la recepción de la Normal se ha hecho en las condiciones que se exigía en el mandato anterior", ha señalado.

"No tenemos ninguna intención de ir a los tribunales", ha insistido García, y tampoco de "judicializar la política", pero "después de dos años pidiendo una documentación, vamos a ser honestos; o no nos la quieren dar o no la tienen, y las dos cosas son muy preocupantes, muy graves".

Por otra parte, García ha pedido "disculpas a los cordobeses" por el Pleno que se celebró este jueves porque "no es justo ni se merece esta ciudad que estemos casi cuatro horas hablando de presuntas corrupciones en el Ayuntamiento de Córdoba".

Aunque fue IU quien "formuló la denuncia" sobre la que prácticamente giró todo el Pleno, García se ha disculpado porque "la ciudadanía no se merece que sus responsables políticos den el espectáculo que en cierta forma dimos ayer".

También espera que el alcalde, José María Bellido, reflexione sobre su mandato, que está lleno de "falta de transparencia, escurantismo, pérdida de dinero público, como pasó con los 400.000 euros de la Gerencia de Urbanismo, transfuguismo, concejales que dimiten, concejales que se van al grupo mixto...".

Es un mandato que "en tres años y medio está teniendo cosas que no han pasado en los últimos 40", por eso cree que "es lamentable". "No ha habido otro mandado con tantos fundamentos de presunta corrupción", ha aseverado.