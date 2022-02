IU denuncia que el cogobierno de Córdoba “incumple sistemáticamente” la Ley de Transparencia

El grupo municipal de IU "volvemos a denunciar y criticar por enésima vez” el “oscurantismo y la opacidad del alcalde" de Córdoba, José María Bellido, "en su gestión al frente del Ayuntamiento, que queda demostrada una vez más en su incumplimiento sistemático” de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno "y por lo que la plataforma Dyntra ha suspendido al Consistorio en 73 de los 162 indicadores sobre transparencia".

IU inica que, sobre este asunto, la ciudadanía debe conocer "que nuestro grupo está siendo privado de un derecho básico y fundamental como es el acceso a la información, sobre todo de aquellas cosas que afectan a los vecinos y vecinas en el día a día como pueden ser los contratos y los servicios relacionados con alumbrado, limpieza, mantenimiento de sus calles, procesos selectivos o ayudas a las que pueden acceder y que tan necesarias son en estos momentos”.

Desde la formación política de izquierdas insisten en que "se ve que el alcalde no quiere que la gente conozca los pocos expedientes que están impulsando, a pesar de contar el gobierno de los 2,8 millones de euros anuales en asesores, o directamente no le preocupa lo más mínimo los problemas que nos llegan, y que nosotros elevamos al Pleno, sobre los distintos barrios de Córdoba”.

No obstante, añaden desde el grupo municipal, esta situación y esta realidad ya la avanzaba el alcalde en su saluda, en el que “no hace referencia ni menciona en ningún momento la palabra transparencia”.

“Caos, improvisación y opacidad"

Desde la formación de izquierdas consideran que los conceptos con los que podrían definir estos casi tres años de mandato municipal de José María Bellido son “caos, improvisación y opacidad”; algo que, según defienden, ven reflejado en "el caso de no respondernos a las preguntas de Pleno, de no entregarnos las actas de las Comisiones Permanente de Pleno, pero también en otros muchos asuntos donde la transparencia ha brillado por su ausencia y donde la falta de gestión es cada día más notoria”.

"Nos referimos", continúa el grupo de IU, a comisiones de Pleno "donde los y las concejalas del equipo de gobierno o no van o si van no informan de lo que hacen en sus delegaciones, en decenas de peticiones de información por parte de los grupos de la oposición sin que hayan tenido respuesta alguna, como en elcaso del Plan de Choque de Licencias de la Gerencia de Urbanismo o algunos aspectos del procedimiento para poner en marcha el espectáculo nocturno del Alcázar, que va para dos años nuestra petición de información y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta alguna".

Desde IU vuelven a instar al alcalde a que "de una vez tome cartas en el asunto, a que abandone su desidia e inoperancia y a que vuelva a instaurar en este ayuntamiento la imagen de transparencia que habíamos conseguido gracias a las medidas que implantamos y a nuestra gestión en el mandato anterior".