IU Córdoba critica que la delegación de Casco Histórico "no ha hecho nada" por la ciudad este año

"Absolutamente surrealistas y ridículas", así ha calificado el grupo municipal de IU el trabajo de la delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba desde marzo de este año hasta noviembre, donde "no ha hecho nada" por la ciudad o por el plan de gestión del Casco. Así lo ha expresado el portavoz del grupo municipal de IU, Pedro García, este 17 de diciembre.

"El resumen del trabajo son dos reuniones y una webinar", ha criticado García, que ha presentado los documentos de las comisiones de trabajo que cada delegación presenta a los grupos municipales y en las que, en el caso de Casco Histórico, ha recogido los datos desde marzo hasta noviembre, un trabajo que considera "de risa" por "cómo se están aprovechando del dinero de los impuestos de los cordobeses".

La delegación del Casco Histórico tiene al frente a la concejala independiente María Luisa Gómez Calero, además de un coordinador general y un director general, "unos altos cargos que cuestan mucho dinero a los cordobeses" y que presentan como parte de su trabajo "cuatro o cinco cosas a lo largo del mes".

Pedro García ha criticado que en la documentación "ponen el trabajo que hacen otras delegaciones", como la de Urbanismo, Infraestructuras, Turismo o Promoción, por lo que considera que "nunca ha hecho falta esta delegación".

Como parte del trabajo de Casco Histórico hay apartados que rezan que en un mes "se han contestado incidencias a los colectivos vecinales", "se habilitó un correo electrónico para recibir y atender quejas y demandas" o se celebraron reuniones con Sadeco para "trasladar peticiones vecinales". Para García "el mes tiene 30 días y esto se hace en una mañana tranquila".

"No informan de nada porque no hay nada que informar", considera el portavoz de IU, que ha desgranado mes a mes "situaciones que se repiten" como encuentros con colectivos vecinales que "no dicen cuáles son ni qué demandan" o cosas como "participar en una webinar, que se vende como uno de los grandes trabajos que han hecho".