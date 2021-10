IU critica que el cogobierno municipal baje los impuestos y presenta 14 enmiendas a las ordenanzas fiscales

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba presenta 14 enmiendas al proyecto de ordenanzas que el equipo de gobierno ha acordado con Vox para el año 2022 y que comprende una bajada de impuestos de un 1,5% y de las tasas de un 0,5%. IU considera que estas ordenanzas "no garantizan bajo ningún concepto los servicios públicos de esta ciudad ni se traducen en lo que necesita Córdoba tras la pandemia".

La viceportavoz de IU en el Consistorio, Amparo Pernichi, ha afirmado que "debe pagar más el que más tiene para sostener los servicios públicos, para que todos seamos más iguales" y en función de eso han presentado sus enmiendas, aunque pidieron una reunión con el cogobierno el pasado jueves y no ha sido respondida. Pernichi ha reivindicado que "estamos en un momento muy complicado, aumentan las cifras de desempleo, cierran negocios y estamos hablando ya de una situación humanitaria", ha afirmado.

Así, en el proyecto del cogobierno el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica estipula una bajada del 2,5%, que desde IU "no podemos entender que se baje de manera general teniendo en cuenta que lo hará en terrenos que no revisan su catastro desde los años 80, con lo que ya están suficientemente bonificados" considera Pernichi y ha recordado que a los que afectará "no son la mayoría de personas de esta ciudad, esto significa una tremenda declaración política".

Con las ordenanzas del PP, Cs y Vox "se rebaja de impuestos a los que más tienen", ha continuado la concejala de IU. En cuanto a la plusvalía mortis causa (impuesto de herencias), que se eliminan, Pernichi ha dicho que la bonificación del 95% "nos parecería bien si tuviese un límite" y ha criticado que "se bonifica también en casas con valor catastral de hasta 2 millones de euros, no nos parece que eso tenga que ver con los principios constitucionales".

Además, desde IU han criticado que "no existe en las ordenanzas un principio medioambiental" porque "siguen rebajando el impuesto a los turismos que circulan por la ciudad, que son los que más impactan en la contaminación. Es fundamental que empecemos a entender que el coche mata", ha asegurado Amparo Pernichi en relación a la bajada de un 2,5% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

"Es una declaración de intenciones" eliminar la tarifa de visita a los jardines del Alcázar, ha afirmado Pernichi, al tiempo que ha considerado que "la privatización es manifiesta y ya se está llevando a cabo". "Nos parece muy grave que pase de manos públicas a manos privadas" y por eso "creemos que este proyecto de ordenanzas fiscales no vienen a sacar a la ciudad de las circunstancias sociales, económicas y humanitarias, mientras bajan los ingresos, el Ayuntamiento sigue pidiendo dinero al Gobierno Central", ha criticado.