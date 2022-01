IU afirma que la asistencia de Córdoba a Fitur solo servirá "para que Bellido y Albás se hagan la foto"

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha insistido en que está convencido de que la asistencia de la ciudad de Córdoba a Fitur solo servirá para que el alcalde, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde y responsable municipal de Turismo, Isabel Albás "se hagan la foto". "Para eso es para lo que va a servir el gasto de 81.000 euros" en una cita "en la que no se va a presentar nada", ha destacado.

García ha señalado que en el último consejo del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), los empresarios, los sindicatos, la federación de vecinos "y demás miembros del consejo consultivo le recriminaron a Albás la esa participación de Córdoba de la que lamentaron que va a ser un desastre". Según el portavoz municipal de IU, la ciudad acude a Fitur "con solo un stand que es una carcasa de 81.000 euros, donde dentro no hay ningún contenido". También ha criticado el patio que emula el stand, el de San Basilio, 44, que a su entender "no representa al Patrimonio de la Humanidad; no es un patio donde se de esa convivencia que premió la Unesco", ha sentenciado.

García ha destacado que los empresarios ya le han recriminado a Albás que "no hay agenda ni eventos para 2022 y nos vamos a gastar un pastizal de dinero público que si allí se hubieran llevado presentaciones y novedades y hubiera servido para trabajar, pues estupendo, bienvenido sea el gasto”, ha defendido.

El portavoz municipal de IU ha insistido asimismo en que "si lo que tienen programado es nada, se podría haber acudido con el stand de la provincia de Córdoba, como hemos hecho siempre, y se hubieran ahorrado muchísimo dinero".

En pleno debate sobre la disolución del Imtur, condición impuesta por Vox al equipo de gobierno municipal del PP y Cs para aprobar los presupuestos municipales, García ha apuntado que la manera en la que Córdoba acude a Fitur no es culpa de este organismo, "sino de quienes lo dirigen". "Los trabajadores del Imtur siempre han hecho bien su trabajo y en otras ediciones la asistencia de Córdoba ha funcionado estupendamente", ha añadido.