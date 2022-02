IU critica que el alcalde de Córdoba visite Bruselas "cuando tiene 185 millones de euros sin ejecutar"

El grupo municipal y la dirección local de IU se ha preguntado "a qué va el alcalde de Córdoba, José María Bellido, a Bruselas cuando sólo en 2021 dejó sin ejecutar 185 millones de euros, cifra récord en la historia de esta ciudad".

A IU le parece “bien” que desde la institución local se reclame financiación a otras administraciones para proyectos que mejoren la vida de la ciudadanía cordobesa, pero “más importante” les parece que el alcalde “utilice los recursos y las herramientas que tiene el Ayuntamiento para estimular la economía local y crear empleo, cosa que hasta le fecha no ha hecho, y así queda reflejado en la ejecución presupuestaria, que no ha llegado al 58%”. “Tiene dinero, tiene recursos pero no quiere o no sabe utilizarlos”.

Desde IU piden al alcalde que “abandone la política espectáculo, que desista de sus campañas de marketing y de sus numerosas e interminables fotos y que ponga a trabajar al gobierno de los 2,8 millones de euros en asesores”.

"Como ejemplo de la nefasta e inoperante gestión del equipo de gobierno", IU ha querido destacar la relacionada con el comercio de barrio, que "es un motor importante para la ciudad", que tiene una "importancia social" y que forma parte de la "idiosincrasia" de la ciudad.

En este sentido, desde IU han informado a la ciudadanía que el equipo de gobierno "han dejado sin ejecutar ayudas al pequeño y mediano comercio por valor de 1,7 millones de euros, por lo que vuelven a demostrar que castigan y gobiernan de espaldas al comercio local” y que “mucha foto, mucho marketing pero gestión cero”.

El problema de todo esto, continúa IU, es que “al final, su falta de gestión e inoperancia, la pagan los mismos, que no son otros que la ciudadanía cordobesa" y, en este caso, el comercio de cercanía, cuyos propietarios han tenido que cerrar, en algunos casos, sus negocios "sin que hayan recibido ningún tipode ayuda por parte de su Ayuntamiento”.

Desde IU vuelven a insistir al alcalde que “ponga a trabajar al equipo de gobierno más caro de la historia, que convoque el Consejo Asesor de Comercio y que agilice dichas ayudas, como el Bono10, que lo único que pretenden es apoyar a los comercios de nuestra ciudad", que necesitan del “respaldo y el apoyo” de su Ayuntamiento, "algo que hasta la fecha no ha sido así".