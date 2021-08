IU Córdoba critica que el Ayuntamiento duplica el presupuesto para la Semana de la Movilidad "sin justificación"

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado que se ha duplicado el presupuesto para la Semana de la Movilidad de este año "sin justificación", al pasar de 8.000 euros a 14.000 euros, una situación que consideran "no sería preocupante si se aumentara la calidad" de las actividades. Así lo ha expresado la coportavoz del grupo de IU en el Consistorio, Amparo Pernichi.

"Nos hemos encontrado con un contrato menor del doble de lo que se estipulaba, ya subió el año pasado y ahora se duplica el presupuesto", ha explicado Pernichi y asegura que el contrato, que se hace por invitación a tres empresas, este año se ha hecho a compañías "que no son expertas en movilidad sino en coordinar eventos, la semana de la movilidad sostenible no es cualquier cosa y no lo puede hacer cualquier empresa que no tenga expertos", critica.

La concejala ha afirmado que existen tres empresas cordobesas que "nos consta que pidieron invitación y son expertas en movilidad sostenible", mientras que de las que sí se han invitado, "dos han desistido y no han presentado ofertas", asegura.

De hecho, la edil ha denunciado que esta vez "no se ha contado con los colectivos" expertos en la materia y que la web del evento tenía un histórico de las actividades realizadas, pero la información "ha desaparecido, está vacía y no se puede acceder" lo que consideran que es una muestra de que "el ejercicio de transparencia que se hacía se ha perdido" tras la llegada del PP.

IU considera que la Semana de la Movilidad del año pasado "se basó en una feria del coche eléctrico en una zona peatonal", siendo el coche eléctrico una de las apuestas por es movilidad sostenible pero "no la única ni la más importante". Asimismo, ha agregado que se celebró una webinar en el que "ellos se lo comieron y ellos se lo bebieron y el único experto en movilidad sostenible era el presidente de Autacor, Miguel Ruano".

Por su parte, Pernichi ha afirmado que la apertura de la Ronda Norte de Córdoba significa "un desahogo al tráfico, pero en nada evita la contaminación", por el contrario, considera que "hacer una vía rápida en la ciudad anima a que cojamos más el coche, es necesaria porque saca vehículos de circular en el centro de la ciudad, pero nada tiene que ver con la movilidad sostenible". Además, ha criticado que Córdoba "siga teniendo el 60% de los espacios públicos con calzadas".

Acerca del borrador de la ordenanza de movilidad sostenible que se avanzó la semana pasada y que el delegado del área, Miguel Ángel Torrico, criticó que la oposición no hiciera aportaciones, Pernichi ha defendido que "no nos toca" y ha agregado que Movilidad ha presentado "un nuevo borrador que nos tiene que hacer llegar todavía, pero que en cualquier caso las aportaciones se hacen en el periodo de alegaciones, no ahora".