IU Córdoba asegura que el Ayuntamiento quiere "aniquilar" la Fiesta de los Patios tras dejar fuera del concurso recintos "históricos" como los de Zarco, 13 o Alfonso XII, 29, lo que entienden como un incumplimiento de las bases del concurso y de la declaración de la fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Así lo ha asegurado el portavoz del grupo municipal, Pedro García, este martes, 20 de abril, tras una reunión con unos 14 propietarios de patios.

García ha criticado el "surrealismo" de la delegada de Promoción, Marián Aguilar, que presentó la programación junto al dueño de Zarco, 13, quién también es el vicepresidente de la asociación Claveles y Gitanillas, Santiago Hernández, hace una semana, días antes de anunciar que ese patio se quedaba fuera.

Por su parte, el concejal ha insistido en que un convento "no encaja" dentro del concurso, en relación a San Marta, 10, que ha entrado en la categoría de patios de arquitectura antigua, y ha afirmado que la intención de su denuncia "no es que no participe, sino que se encaje en una modalidad diferente", como la institucional, por ejemplo.

Según Pedro García, los propietarios de los recintos con quienes se ha reunido, que admite que "eran muchos de una de las asociaciones en concreto", temen que el espíritu de la Fiesta de los Patios se pierda al incumplir las bases del concurso, en cuyos requisitos figura la convivencia de sus dueños o cuidadores en las casas que albergan los patios. En este sentido, García asegura que se estaría incumpliendo con la principal razón por la que los patios fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Para Pedro García "hacer de la fiesta un decorado es acabar con la declaración que nos dieron, un peligro gravísimo", y considera que el gobierno municipal "acaba con la idiosincrasia de la fiesta por un claro interés político". García ha afirmado que se han quedado fuera patios que "cumplen con todos los requisitos de las bases y han entrado otros que responden a una decisión política". Al respecto, fuentes municipales ya han afirmado que el criterio de selección recae en la evaluación de una comisión técnica.

IU asegura que "hasta tal punto se ha hecho mal, que años atrás los técnicos visitaban dos veces los patios y ahora solo ha habido una visita", de la que surgió "una puntuación surrealista". Para el concejal, "un convento no forma ni puede formar parte de la declaración de los patios; no es que no pueda participar, sino que hay diferentes categorías para ello, que no entran en concurso, pero pueden ser mostrados".

"Las bases dicen expresamente que es fundamental que las familias vivan en esas casas, además que no se hagan actividades lucrativas porque no puede competir una empresa con una familia que trabaja con esfuerzo y dedicación durante todo el año", razón por la cual espectaculares patios que hay en hoteles no deben participar, ha recordado.

García ha calificado la celebración del centenario como "un fracaso por más que lo quieran maquillar", y que el gobierno municipal "se está cargando la fiesta y el espíritu de la mayor actividad cultural y turística de Córdoba". El concejal afirma que los propietarios de patios "coinciden en que es el peor año de todos".

Los recintos excluidos este año son cinco: Alfonso XII, 29, uno de los habituales en el certamen; Zarco, 13; Almorávides, 6; Cidros, 20 y Cidros, 7. Tendrán hasta el 29 de abril, inclusive, para efectuar las alegaciones que estimen oportunas.